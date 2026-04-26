Trump për incidentin me të shtënat: I dyshuari ishte një person probleme mendore
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se personi i dyshuar i armatosur është neutralizuar nga forcat e rendit dhe nuk ka arritur në sallë.
Sipas Trump, i dyshuari është “një person i sëmurë” që ka ushqyer urrejtje prej kohësh dhe kishte shkruar një manifest që ai e cilësoi si “shumë antikristian”.
“Kur ta lexoni, do të kuptoni se urren të krishterët,” u shpreh Trump.
Ai shtoi se edhe familjarët e të dyshuarit kishin qenë në dijeni të gjendjes së tij mendore dhe se disa prej tyre kishin shprehur më herët shqetësime edhe tek autoritetet. Trump shton gjithashtu se familja e tij mund të kishte reaguar më herët.
Në eventin ku ndodhi incidenti ishin të pranishëm Donald Trump, bashkëshortja e tij Melania Trump, si dhe zyrtarë të lartë të administratës amerikane.
