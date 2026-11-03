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03 Nën 2026
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Amerika

Trump: SHBA nuk do ta paguajë më Izraelin pas fundit të vitit, mbyllet ndihma prej 4 miliardë dollarësh në vit

Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se ka arritur një marrëveshje me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu që Uashingtoni të mos i japë më fonde Izraelit pas fundit të këtij viti, duke i dhënë fund ndihmës prej rreth 4 miliardë dollarësh në vit.

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Netanyahu akuza të forta partive arabe:

Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se ka arritur një marrëveshje me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu që Uashingtoni të mos i japë më fonde Izraelit pas fundit të këtij viti, duke i dhënë fund ndihmës prej rreth 4 miliardë dollarësh në vit.

Siç njofton Reuters, Trump e bëri njoftimin të martën në mëngjes, në ditën e zgjedhjeve të mesit të mandatit, gjatë emisionit ‘Fox & Friends’ të Fox News. ‘Sa i përket pagesës ndaj Izraelit, Bibi Netanyahu dhe unë kemi bërë një marrëveshje: ne i japim Izraelit 4 miliardë dollarë në vit dhe kemi rënë dakord muaj më parë që kjo të ndalojë’, tha presidenti amerikan.

‘Tashmë kemi rënë dakord që deri në fund të këtij viti nuk do ta paguajmë më Izraelin. Tani do ta ndihmojmë Izraelin nëse do të ketë nevojë’, shtoi Trump, sipas Reuters.

Sipas Fox News, Trump tha se ndihma përfshinte ‘sende dhe para’ — ndihmë ushtarake, para në dorë ose shkëmbim — dhe se me Netanyahun e kishin diskutuar mbylljen e saj prej vitesh, madje ideja ishte ngritur nga vetë kryeministri izraelit. ‘Ata nuk kanë nevojë për të. Izraeli është një vend shumë i lulëzuar’, tha Trump, duke shtuar se Izraeli do të mund t’i blejë vetë armët e tij.

Marrëveshja aktuale e ndihmës për sigurinë mes SHBA-së dhe Izraelit parashikon rreth 3,8 miliardë dollarë në vit deri në vitin 2028. Netanyahu ka thënë edhe më parë se dëshiron ta zvogëlojë gradualisht varësinë e Izraelit nga ndihma ushtarake amerikane, por koha dhe kushtet e ndryshimit të marrëveshjes nuk u bënë të ditura në deklaratat e së martës.

Njoftimi u bë në mëngjesin e ditës së zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA, kur amerikanët votojnë për Kongresin — një vendim që, nëse zbatohet, do të shënonte një kthesë të madhe në marrëdhëniet SHBA–Izrael pas dekadash ndihme të rregullt financiare e ushtarake.

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