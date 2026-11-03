Trump: SHBA pranë një marrëveshjeje tregtare me Kanadanë, plehrat kimike do të vijnë pa tarifa
Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se Shtetet e Bashkuara janë pranë arritjes së një marrëveshjeje tregtare me Kanadanë dhe se, si pjesë e kësaj marrëveshjeje, Kanadaja do t'i japë SHBA-së plehra kimike pa asnjë tarifë.
Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se Shtetet e Bashkuara janë pranë arritjes së një marrëveshjeje tregtare me Kanadanë dhe se, si pjesë e kësaj marrëveshjeje, Kanadaja do t’i japë SHBA-së plehra kimike pa asnjë tarifë.
Siç njofton Reuters, Trump e bëri deklaratën të martën në mëngjes, në ditën e zgjedhjeve të mesit të mandatit, gjatë emisionit ‘Fox & Friends’ të Fox News. Sipas presidentit amerikan, marrëveshja është afër dhe elementi i plehrave kimike pa tarifa do të jetë pjesë e saj.
Deklarata shënon një hap përpara nga e diela, kur Trump tha në Dubuque të Iowa-s se administrata e tij kishte ‘konceptin’ e një marrëveshjeje të re tregtare me Kanadanë, ndërsa kryeministri kanadez Mark Carney njoftoi se dy liderët kishin zhvilluar një bisedë të mirë mbi të ardhmen e tregtisë mes dy vendeve dhe se ekipet negociuese do të punonin në javët në vijim për ta kthyer atë në rezultat.
SHBA-ja dhe Kanadaja i kanë vendosur njëra-tjetrës tarifa me vlerë miliarda dollarë muajt e fundit, dhe vendosja e tarifave ndaj Kanadasë është kthyer në një çështje edhe në shtetet kufitare veriore si Michigan dhe Maine, në prag të zgjedhjeve të mesit të mandatit të së martës.
Të dielën Trump tha se fusha e marrëveshjes do të përfshinte edhe projektin e naftësjellësit Keystone XL, të cilin ai e mbështet. Deri tani nuk është njoftuar ndonjë marrëveshje e nënshkruar mes dy qeverive; deklarata e së martës u përqendrua te afërsia e marrëveshjes dhe te elementi i plehrave kimike pa tarifa, i rëndësishëm për fermerët amerikanë.
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