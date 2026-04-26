🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 26 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▲0%
ARI 4,741 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
₿ CRYPTO
BTC $78,174 ▲ +0.87% ETH $2,365 ▲ +2.14% XRP $1.4287 ▲ +0.46% SOL $86.8000 ▲ +1.01%
26 Apr 2026
Breaking
Bashkëpunimi ushtarak Kosovë-Shqipëri-Kroaci, Vuçiq nën hijen e fantazmës së rrethimit Për 15 muaj, 52 ankesa nga pacientët në Odën e Mjekëve Shumë zhurmë për asgjë… Milan dhe Juventus ndajnë pikët, në një ndeshje të mërzitshme Milan dhe Juventus nuk “ndezin”, barazim pa gola në Serie A (VIDEO) Vrasja e trefishtë në Gjilan, të dyshuarit ende në arrati, IPK-ja duke hetuar zyrtarët policor
Menu
Bota

Trump: Uashingtoni është në negociata me Iranin për heqjen e materialeve bërthamore

· 2 min lexim

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Uashingtoni është në negociata me Teheranin për largimin e karburantit bërthamor dhe materialeve të tjera radioaktive nga Irani.

Në një intervistë për Fox News, Trump u shpreh se ajo që ai e quan “pluhur bërthamor” – mbetje nga uraniumi i pasuruar – është pjesë e diskutimeve me palën iraniane, duke theksuar se SHBA-të synojnë ta marrin atë material.

Termi i përdorur prej tij i referohet mbetjeve të uraniumit të pasuruar që ndodheshin në objektet bërthamore iraniane, të cilat u goditën nga SHBA-të gjatë muajit qershor 2025.

Zhvillimet vijnë pas një përshkallëzimi të tensioneve në rajon, ku më 13 qershor Izraeli nisi një operacion ushtarak ndaj Iranit, i ndjekur nga kundërpërgjigjja iraniane. Më 22 qershor, SHBA-të ndërhynë duke goditur tre objekte bërthamore iraniane, ndërsa një ditë më pas Irani sulmoi bazën ajrore amerikane Al Udeid në Katar, pa shkaktuar viktima sipas autoriteteve amerikane.

Ndërkohë, përpjekjet diplomatike mes SHBA-së dhe Iranit kanë vijuar, përfshirë disa raunde bisedimesh në Islamabad gjatë muajit prill, të cilat nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje afatgjatë për shkak të mosmarrëveshjeve mes palëve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu