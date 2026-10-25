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25 Tet 2026
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Bota

Trump voton në Florida për zgjedhjet e mesmandatit: Mbështes republikanët, ne fitojmë!

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Më pak se 10 ditë para zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, që do të mbahen më 3 nëntor, presidenti Donald Trump votoi herët të shtunën në Florida, duke deklaruar se mbështet të gjithë kandidatët republikanë në fletëvotim.

Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump votuan në zyrën e Mbikëqyrësit të Zgjedhjeve të Qarkut Palm Beach. I pyetur nëse kishte votuar sipas vijave partiake, presidenti u përgjigj: “Shumë”.

Pas votimit, Trump u nis drejt Xhorxhias, ku ishte planifikuar të merrte pjesë në një tubim fushate.

Presidenti mbrojti gjithashtu një reklamë të diskutueshme të fushatës së kandidatit republikan për guvernator të Ohajos, Vivek Ramaswamy, e cila paraqiste nënën e larguar të rivales demokrate Amy Acton.

Ai komentoi edhe padinë e planifikuar nga administrata e tij, që synon të kundërshtojë certifikimin e garës për Senatin amerikan në Alaskë, në rast se senatori republikan Dan Sullivan humbet për shkak të pranisë në fletëvotim të një kandidati tjetër me emër të ngjashëm.

Sa i përket luftës në Iran, Trump u shpreh para gazetarëve: “Mund të më duhet ta përfundoj. Ose ndoshta do të bëjnë një marrëveshje, por nuk jam i sigurt. Sidoqoftë, ne fitojmë.

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