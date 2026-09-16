🌤️
Tiranë 27°C · Kryesisht kthjellët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 104.48 ▼1.28%
ARI 4,374 ▲0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $75,919 ▼ -1.4% ETH $2,403 ▼ -2.96% XRP $1.2886 ▼ -8.14% SOL $97.2400 ▼ -3.62%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.48 ▼1.28 % ARI 4,374 ▲0.94 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.48 ▼1.28 % ARI 4,374 ▲0.94 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
16 Sht 2026
Breaking
Rexhep Selimi shpallet fajtor nga trupi gjykues në Hagë – 13 vjet burg Jakup Krasniqi dënohet me 25 vjet burgim Trupi Gjykues: Krasniqi pati rol kyç në zbatimin e politikës ndaj kundërshtarëve Smith: Trupi gjykues konstatoi se Veseli mori pjesë e inkurajoi kryerjen e krimeve Hashim Thaçi shpallet fajtor në Hagë, dënohet me 25 vite burgim
Menu
Kosova

Trupi Gjykues: Limaj, Geci, Mustafa e Gashi ishin zbatues të qëllimit kriminal ndaj kundërshtarëve

· 1 min lexim

Trupi Gjykues ka deklaruar se Fatmir Limaj, Sabit Geci, Rrustem Mustafa dhe Latif Gashi ishin “zbatues të zellshëm” të një qëllimi kriminal që sipas gjykatës kishte në shënjestër kundërshtarët e UÇK-së.

Sipas konstatimeve të Trupit Gjykues, plani përfshinte ngritjen e objekteve të ndalimit në zonat e kontrolluara nga UÇK-ja, identifikimin e personave që konsideroheshin kundërshtarë të saj, arrestimin dhe ndalimin e tyre dhe, kur ishte e nevojshme, vrasjen e tyre.

“Plani ishte i thjeshtë dhe i dëshmueshëm”, ka deklaruar Trupi Gjykues.

Gjykata ka konstatuar gjithashtu se asnjëri nga të akuzuarit përfshirë: Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin nuk ndërmorën hapa për ndërprerjen apo tërheqjen nga ky plan.

Përkundrazi, sipas gjykatës, ata së bashku dhanë kontribut, inkurajuan dhe mundësuan zbatimin e tij.

“Plani ishte i tyre dhe ata i qëndruan besnik derisa nuk patën nevojë më”, u tha në gjykatë.

Sipas Trupit Gjykues, krimet e konstatuara ishin pasojë e një plani kriminal, i cili u realizua nga të akuzuarit personalisht dhe përmes personave të tjerë. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu