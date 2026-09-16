Trupi Gjykues: Limaj, Geci, Mustafa e Gashi ishin zbatues të qëllimit kriminal ndaj kundërshtarëve
Trupi Gjykues ka deklaruar se Fatmir Limaj, Sabit Geci, Rrustem Mustafa dhe Latif Gashi ishin “zbatues të zellshëm” të një qëllimi kriminal që sipas gjykatës kishte në shënjestër kundërshtarët e UÇK-së.
Sipas konstatimeve të Trupit Gjykues, plani përfshinte ngritjen e objekteve të ndalimit në zonat e kontrolluara nga UÇK-ja, identifikimin e personave që konsideroheshin kundërshtarë të saj, arrestimin dhe ndalimin e tyre dhe, kur ishte e nevojshme, vrasjen e tyre.
“Plani ishte i thjeshtë dhe i dëshmueshëm”, ka deklaruar Trupi Gjykues.
Gjykata ka konstatuar gjithashtu se asnjëri nga të akuzuarit përfshirë: Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin nuk ndërmorën hapa për ndërprerjen apo tërheqjen nga ky plan.
Përkundrazi, sipas gjykatës, ata së bashku dhanë kontribut, inkurajuan dhe mundësuan zbatimin e tij.
“Plani ishte i tyre dhe ata i qëndruan besnik derisa nuk patën nevojë më”, u tha në gjykatë.
Sipas Trupit Gjykues, krimet e konstatuara ishin pasojë e një plani kriminal, i cili u realizua nga të akuzuarit personalisht dhe përmes personave të tjerë. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.