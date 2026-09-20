🌦️
Tiranë 26°C · Rrebesh i lehtë 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,874 ▼ -0.9% ETH $2,606 ▼ -1.3% XRP $1.3861 ▼ -3.62% SOL $108.3600 ▼ -3.09%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Turizmi në Durrës, ekspertët: Pas pikut të verës, nevojitet ndryshim i qasjes për të zgjatur sezonin KOPENHAGË – Marrëveshja për Groenlandën pritet të nënshkruhet, Frederiksen hesht për përmbajtjen Kush është Konstantin Kosachev, rusi që inicioi mocionin që çoi te raporti i Dick Marty-t për Gjykatën Speciale Kuskus maroken me perime — receta klasike e kuzhinës së Afrikës së Veriut Greqia pa kapiten kundër Serbisë në Ligën e Kombeve
Menu
Mali i Zi

Turkoviç: Që të “shpërbëhet” rritja e pagave deri në 2027-n, inflacioni do të duhej të ishte 308%

Sekretari shtetëror Tarik Turkoviç llogariti se inflacioni kumulativ nga 2020-a deri në 2027-n do të duhej të arrinte rreth 308% për ta zhdukur plotësisht rritjen e pagave — në realitet ai është pak mbi 40%.

· 1 min lexim
Monedha euro — Mali i Zi përdor euron dhe pagat minimale pritet të arrijnë 1.250–1.400 euro. Foto: Wikimedia Commons (domain publik)

Sekretari shtetëror Tarik Turkoviç llogariti se çmimet nga viti 2020 deri në vitin 2027 do të duhej të rriteshin kumulativisht rreth 308% që inflacioni ta zhdukte plotësisht rritjen e pagave nga programi “Evropa tani 1” dhe modeli i paralajmëruar “Euro”.

Si shembull ai mori një familje katërpjesëtarëshe ku njëri prind ka arsim të mesëm dhe tjetri të lartë: në vitin 2020 familja dispononte rreth 650 euro në muaj (300+350 euro, afër pagave mediane të asaj kohe), ndërsa me pagat minimale të propozuara (1.250 euro për arsimin e mesëm, 1.400 euro për arsimin e lartë) nga viti 2027 ajo do të dispononte 2.650 euro në muaj — një diferencë prej 24.000 euro në vit.

Turkoviç pranoi se rritja e çmimeve e ka zbutur një pjesë të rritjes së standardit, por diferenca mes 40% dhe 308% është e madhe, dhe e quajti modelin “Euro” përgjigjen për të ardhmen e Malit të Zi.

Burimi: RTCG

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu