Turkoviç: Që të “shpërbëhet” rritja e pagave deri në 2027-n, inflacioni do të duhej të ishte 308%
Sekretari shtetëror Tarik Turkoviç llogariti se inflacioni kumulativ nga 2020-a deri në 2027-n do të duhej të arrinte rreth 308% për ta zhdukur plotësisht rritjen e pagave — në realitet ai është pak mbi 40%.
Sekretari shtetëror Tarik Turkoviç llogariti se çmimet nga viti 2020 deri në vitin 2027 do të duhej të rriteshin kumulativisht rreth 308% që inflacioni ta zhdukte plotësisht rritjen e pagave nga programi “Evropa tani 1” dhe modeli i paralajmëruar “Euro”.
Si shembull ai mori një familje katërpjesëtarëshe ku njëri prind ka arsim të mesëm dhe tjetri të lartë: në vitin 2020 familja dispononte rreth 650 euro në muaj (300+350 euro, afër pagave mediane të asaj kohe), ndërsa me pagat minimale të propozuara (1.250 euro për arsimin e mesëm, 1.400 euro për arsimin e lartë) nga viti 2027 ajo do të dispononte 2.650 euro në muaj — një diferencë prej 24.000 euro në vit.
Turkoviç pranoi se rritja e çmimeve e ka zbutur një pjesë të rritjes së standardit, por diferenca mes 40% dhe 308% është e madhe, dhe e quajti modelin “Euro” përgjigjen për të ardhmen e Malit të Zi.
Burimi: RTCG
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