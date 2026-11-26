Twins firmosin me Kevin Ginkel: dy vjet dhe 18 milionë dollarë për hedhësin e bullpen-it
Minnesota Twins kanë firmosur me hedhësin e djathtë të bullpen-it Kevin Ginkel, me një kontratë dyvjeçare që i garanton 18 milionë dollarë, sipas MLB Trade Rumors. Marrëveshja, e cila pritet të finalizohet pas kontrollit mjekësor, u raportua fillimisht nga Mark Feinsand i MLB.com, ndërsa Jeff Passan i ESPN konfirmoi shifrën prej 18 milionë dollarësh. Ginkel është klient i Excel Sports Management, dhe Minnesota ka disa vende të lira në listën prej 40 lojtarësh, kështu që nuk nevojitet ndonjë lëvizje përkatëse në skuadër.
Ginkel, 32 vjeç — ai mbush 33 vjeç në mars — vjen nga Arizona Diamondbacks, ku në sezonin 2026 regjistroi një ERA prej 4.12 në 67 2/3 inningje, me një normë strikeout-i prej 26.2 për qind, vetëm 6.2 për qind walk dhe një normë të shkëlqyer prej 13.8 për qind të goditjeve të humbura (swinging-strike). Ai grumbulloi gjithashtu 11 holds, të katërtat më të mira në ekipin e Arizonës.
Numrat e tij tregojnë një hedhës që u rikthye në formë pas një viti të vështirë. Nga viti 2023 deri në 2024, Ginkel hodhi gjithsej 135 1/3 inningje me një ERA prej 2.86 për Arizonën dhe shkëlqeu në postsezonin e vitit 2023, duke ndihmuar Diamondbacks të arrinin në World Series. Numrat e tij ranë ndjeshëm në vitin 2025, ndërsa vuante nga probleme në shpatull, por në vitin 2026 ai e shmangu listën e të dëmtuarve dhe u rikthye si një opsion i besueshëm në bullpen.
Arma e tij kryesore mbetet fastball-i, që mesatarisht arrin 95.7 milje në orë, ndërsa slider-i i tij i fortë sjell shumicën e goditjeve të humbura nga kundërshtarët. Te Minnesota, ai i bashkohet Jeff Hoffman dhe Yoendrys Gomez si një tjetër hedhës i djathtë për inningjet me presion të lartë në bullpen-in e trajnerit Derek Shelton, ku pritet të luajë në inningjet e shtatë dhe të tetë.
Nënshkrimi ka edhe një kuptim simbolik për Twins. Sipas MLB Trade Rumors, Minnesota nuk i kishte dhënë një kontratë shumëvjeçare një relievuesi të tregut të lirë në tetë sezonet e fundit jashtë sezonit — një zakon që tani thyhet me Ginkel.
Nga ana financiare, marrëveshja i shton 9 milionë dollarë në vit pagës mesatare vjetore të ekipit. Paga e parashikuar e Minnesota-s rritet nga rreth 150 milionë dollarë në rreth 159 milionë dollarë, duke kaluar rekordin e klubit prej pak më pak se 154 milionë dollarësh nga viti 2023.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.