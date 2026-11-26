CDC: nëntë vdekje të lidhura me fruthin në SHBA në vitin 2026, rastet arrijnë 6,039
Qendrat amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) raportuan nëntë vdekje të lidhura me fruthin në vend këtë vit, ndërsa SHBA po përballet me shpërthimin më të rëndë të infeksionit viral shumë ngjitës në dekada, siç njofton Reuters. Deri më 24 nëntor, në SHBA ishin regjistruar 6,039 raste të konfirmuara të fruthit në 47 juridiksione, sipas faqes së agjencisë të përditësuar të mërkurën.
CDC-ja e përditësoi bilancin pasi Qendra Kombëtare për Statistikat Shëndetësore mori raporte shtesë nga shtetet dhe verifikoi se vdekjet kishin ndodhur dhe se fruthi ishte shkaku themelor, tha një zëdhënës i Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore. Sipas shifrave shtetërore të raportuara publikisht, numri i vdekjeve të lidhura me fruthin mund të jetë të paktën 14 — nëntë në Pensilvani, tre në Uiskonsin dhe nga një në Virxhinia e në shtetin e Nju Jorkut — dhe agjencia paralajmëroi se bilanci mund të ndryshojë ndërsa shqyrton informacione shtesë.
Nga 6,039 rastet, 6,021 u raportuan nga 47 juridiksionet dhe 18 raste ishin vizitorë ndërkombëtarë në SHBA. Këtë vit janë raportuar 43 shpërthime dhe 97 për qind e rasteve të konfirmuara janë të lidhura me shpërthime. Për krahasim, në gjithë vitin 2025 u regjistruan 2,289 raste.
Rastet kanë arritur nivelin më të lartë në 35 vjet, një ringjallje e nxitur kryesisht nga personat e pavaksinuar, e cila këtë muaj i hoqi vendit statusin e eliminimit të fruthit. Mbulimi me vaksinë te fëmijët e kopshteve ka rënë nga 95.2 për qind në vitin shkollor 2019–2020 në 92.4 për qind në 2025–2026, duke lënë rreth 280,000 fëmijë kopshti në rrezik, sipas CDC-së.
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