Kërkesat e reja për ndihmë papunësie në SHBA bien në 189 mijë, nën parashikimet
Numri i amerikanëve që paraqitën kërkesa të reja për ndihmë papunësie ra më shumë se pritej javën e kaluar, duke treguar kushte të qëndrueshme të tregut të punës, siç njofton Reuters. Kërkesat fillestare për ndihmë shtetërore papunësie ranë me 13,000, në 189,000 të rregulluara sezonalisht, për javën që përfundoi më 21 nëntor, njoftoi të mërkurën Departamenti amerikan i Punës.
Ekonomistët e anketuar nga Reuters kishin parashikuar 200,000 kërkesa. Raporti u publikua një ditë më herët për shkak të festës së Falënderimeve të enjten. Kërkesat kanë qenë dukshëm të ulëta që nga mesi i korrikut dhe ekonomistët e përshkruajnë tregun e punës si në gjendje “pak punësime, pak pushime” (low-hire, low-fire), me punësim praktikisht të plotë.
Numri i personave që marrin ndihmë pas javës së parë (kërkesat e vazhdueshme) ra me 95,000, në 1.697 milionë, për javën që përfundoi më 14 nëntor. Rezerva Federale e Çikagos parashikon që norma e papunësisë të ngjitet në 4.2 për qind në nëntor, nga 4.1 për qind në tetor; rënia nga 4.5 për qind nëntorin e kaluar lidhet pjesërisht me tkurrjen e forcës së punës nga pensionimet dhe goditja e administratës Trump ndaj imigracionit.
Perspektiva u mbështet edhe nga sondazhi i Conference Board i së martës, ku pjesa e konsumatorëve që thonë se vendet e punës janë “të bollshme” arriti nivelin më të lartë që nga maji 2025. Një treg i qëndrueshëm pune, sipas Reuters, i hap rrugë Rezervës Federale të vazhdojë rritjen e normave të interesit përtej rritjes së pritur në dhjetor, në përpjekje për të vënë inflacionin nën kontroll.
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