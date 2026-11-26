Moti i keq, pezullohen lundrimet e trageteve Vlorë-Brindisi, dallgët deri në 7 ballë
Kapitenaria e Vlorës pezulloi për 24 orë lundrimet drejt Brindisit, ndërsa në Durrës u ndalua dalja në det e varkave të vogla dhe e peshkarexhave; tragetet Durrës-Bari dhe Durrës-Ankona vazhdojnë normalisht.
Moti i keq që ka përfshirë vendin ka detyruar Kapitenarinë e Vlorës të pezullojë lundrimin e trageteve në linjën Vlorë-Brindisi. Sipas njoftimit, siç njofton Shqiptarja.com, dallgët pritet të arrijnë deri në 7 ballë, të shoqëruara edhe me erë të fortë.
Pezullimi i lundrimeve drejt Brindisit pritet të zgjasë 24 orë. Vendimi lidhet me kushtet e pafavorshme atmosferike, pas disa ditësh me diell dhe temperatura relativisht të larta në të gjithë vendin.
Ndërkohë, Kapitenaria e Durrësit ka pezulluar vetëm daljen në det të varkave të vogla. Lundrimi i trageteve nga Durrësi drejt Barit dhe Ankonës vazhdon normalisht, siç njofton Shqiptarja.com.
Edhe peshkarexhat në Durrës nuk do të lejohen të dalin në det, ndërsa moti i keq pritet të vazhdojë edhe ditën e nesërme.
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