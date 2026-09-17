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Teater

«Two Strangers (Carry a Cake Across New York)» mbyll perden në Broadway në nëntor — shfaqja e fundit më 29 nëntor në Longacre Theatre

Muzikali romantik me tetë nominime Tony do të luajë shfaqjen e fundit më 29 nëntor, pas 21 shfaqjeve paraprake dhe 428 shfaqjeve të rregullta; turneu i parë kombëtar në SHBA nis vitin e ardhshëm në Providence.

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Sam Tutty (Dougal) në "Two Strangers (Carry a Cake Across New York)" në Broadway. Foto: PhilipRomano / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Një nga muzikaltet më të reja origjinale të Broadway-t po i thotë lamtumirë New York-ut. Muzikali-komedi romantike «Two Strangers (Carry a Cake Across New York)» do të luajë shfaqjen e fundit më 29 nëntor 2026 në teatrin Longacre, siç njoftuan producentët më 16 shtator. Në natën e mbylljes, produksioni do të ketë luajtur 21 shfaqje paraprake dhe 428 shfaqje të rregullta.

Shfaqja, me tekst, muzikë dhe libreto nga Jim Barne dhe Kit Buchan, si dhe me regji dhe koreografi nga Tim Jackson, tregoi historinë e një britaniku optimist, Dougal-it, i cili arrin në New York për dasmën e babait që nuk e ka takuar kurrë, dhe Robin-it, motrës së vendosur dhe pa kompromis të nuses. Gjatë rrugës për të mbledhur tortën e dasmës, dy të panjohurit nisin një aventurë të papritur në të gjithë qytetin.

Në Broadway shkëlqyen Sam Tutty, fitues i çmimit Olivier, në debutimin e tij në Broadway si Dougal, dhe Christiani Pitts si Robin — të dy të nominuar për çmimet Tony. Tutty e kishte krijuar rolin e Dougal-it në Londër, në Kiln Theatre dhe më pas në West End, në Criterion Theatre, ndërsa Pitts iu bashkua produksionit për premierën parakrake në Amerikën e Veriut në American Repertory Theater.

«”Two Strangers (Carry a Cake Across New York)” është një histori jashtëzakonisht e veçantë dhe origjinale, dhe një letër dashurie pa rezerva për qytetin e New York-ut», thuhet në deklaratën e producentëve. «Sjellja e kësaj shfaqjeje në Broadway ishte një kërcim besimi, dhe publiku na priti me krahë hapur. I jemi përgjithmonë mirënjohës të gjithë ekipit kreativ për punën e tyre të bukur, dhe kastit të jashtëzakonshëm — të udhëhequr nga Christiani dhe Sam — dhe ekuipazhit, që mbanin tortën çdo natë në Longacre.»

Me këtë hap, mbyllet kapitulli njujorkez i një muzikali që u nominua për tetë çmime Tony në edicionin e vitit 2026, përfshirë Muzikalin Më të Mirë. Mirëpo fundi në Broadway nuk është fundi i rrugës: turneu i parë kombëtar i shfaqjes do të nisë vitin e ardhshëm, me hapjen në Providence, Rhode Island.

Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/two-strangers-carry-a-cake-across-new-york-sets-closing-date-on-broadway

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