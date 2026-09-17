National Theatre zbulon kastin e plotë për “Cloud 9” të Caryl Churchill: Rebecca Humphries, Charlotte Ritchie dhe Sam Troughton në skenën Lyttelton
Produksioni i ri i Dominic Cooke, i dramës legjendare që nga 1979, shfaqet në Lyttelton nga 2 nëntori 2026 deri më 13 janar 2027
Teatri Kombëtar i Londrës ka zbuluar kastin e plotë për produksionin e ri të “Cloud 9”, dramës legjendare të Caryl Churchill, që do të vihet në skenën Lyttelton nga 2 nëntori 2026 deri më 13 janar 2027. Regjia është e Dominic Cooke, i njohur edhe nga “Game of Thrones: The Mad King”, i cili rikthehet në bashkëpunim me Churchill për një version që, sipas tij, i jep “urgjencë të re” kësaj satire të guximshme klasike.
Në role kryesore do të jenë Rebecca Humphries (The Crown, Netflix) si Ellen/Mrs Saunders/Lin, Eloka Ivo si Joshua/Gerry, Tom Mothersdale (Bodies, Netflix) si Harry Bagley/Martin, Charlotte Ritchie (Ghosts, BBC One) si Maud/Victoria, Ellen Robertson si Edward/Betty, Stuart Thompson si Betty/Edward dhe Sam Troughton (Chernobyl, HBO) si Clive/Cathy. Kasti plotësohet nga understudy-t Tom Brace-Jenkins, Izaak Cainer, Dan Furlonger, Skye Hallam, Meg Lewis dhe Ola Teniola.
“Cloud 9”, e shfaqur për herë të parë në vitin 1979, vazhdon të sfidojë mënyrën se si mendojmë për gjininë, pushtetin dhe trashëgiminë e perandorisë. Akti i parë zhvillohet në Afrikën viktoriane, ku Clive, një administrator kolonial dhe patriark, sheh gruan, djalin dhe shërbëtorin e tij të luftojnë me pritshmëritë e kohës; në aktin e dytë familja shfaqet njëqind vjet më vonë, në Londrën e viteve 1970, ku perandoria ende lë gjurmë dhe liria thërret.
“Caryl Churchill ka qenë frymëzim për mua prej dekadash. Aftësia e saj për t’i dhënë jetë ideve komplekse bashkëkohore në forma teatrale novatore është e pakrahasueshme. Nga dramat e saj të hershme, ‘Cloud Nine’ është një nga të preferuarat e mia: herë qesharake, herë depërtuese dhe e mençur. Eksplorimi i saj lozonjar formalisht i gjinisë dhe seksualitetit ishte dekada përpara kohës së vet dhe ndihet po aq i freskët dhe aktual sot”, u shpreh regjisori Dominic Cooke.
Churchill konsiderohet gjerësisht si një nga dramaturget më me ndikim në botë, autore e kryeveprave si “Top Girls”, “Far Away” dhe “A Number”, dhe muzika origjinale e produksionit i besohet kompozitorit të njohur Max Richter.
Burimi: BroadwayWorld
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