🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,713 ▼0.4%
DOW 51,669 ▼0.31%
NASDAQ 26,950 ▼0.44%
NAFTA 93.29 ▲0.95%
ARI 4,162 ▼3.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $84,098 ▼ -0.46% ETH $2,698 ▲ +0.37% XRP $1.5147 ▼ -0.03% SOL $120.2400 ▼ -1.24%
S&P 500 7,713 ▼0.4 % DOW 51,669 ▼0.31 % NASDAQ 26,950 ▼0.44 % NAFTA 93.29 ▲0.95 % ARI 4,162 ▼3.69 % S&P 500 7,713 ▼0.4 % DOW 51,669 ▼0.31 % NASDAQ 26,950 ▼0.44 % NAFTA 93.29 ▲0.95 % ARI 4,162 ▼3.69 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
28 Sht 2026
Breaking
Maksiprocesi ndaj Manchester City, solisti i grupit ‘Oasis’ zbulon sanksionet ndaj klubit anglez! Zgjedhja e Golit të Matchday 28 në MLS Avokatët bojkotojnë edhe masat e sigurisë, Rregullorja censuruese përçan gjyqtarët e GJKKO! Njëra palë kundër kryetarit Deliu i kërkon Gërvallës procedimin e Projektligjit për Specialen: Mos e zvarrit, sille ligjin Caktohet data për seancën e pajtimit mes Barcelona-s dhe Florentino Pérez-it
Menu
NBA

Tyrese Maxey ngre pritshmëritë për VJ Edgecombe te Philadelphia 76ers

· 1 min lexim

Gjatë ditës së mediave te Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey vendosi pritshmëritë e larta për VJ Edgecombe. Deklaratat e Maxeyt shtojnë zërat rreth potencialit të 21-vjeçarit dhe rrisin fokusin mbi pritshmëritë për vitin e tij të dytë në NBA.

Siç raporton Bleacher Report, mbetet të shihet se si ky entuziazëm do të përkthehet në paraqitje në fushë, por deri tani organizimi i skuadrës duket se po e mohon idenë se lojtari i vitit të dytë do të humbasë hapësirën e tij mes yjeve të ekipit.

Bleacher Report vëren se mbështetja nga figura të njohura dhe vlerësimet e bashkëlojtarëve mund t’i japin Edgecombe mundësi reale për zhvillim; në fund, do të jetë performanca në ndeshje ajo që do të tregojë nëse pritshmëritë do të materializohen.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu