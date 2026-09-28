Tyrese Maxey ngre pritshmëritë për VJ Edgecombe te Philadelphia 76ers
Gjatë ditës së mediave te Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey vendosi pritshmëritë e larta për VJ Edgecombe. Deklaratat e Maxeyt shtojnë zërat rreth potencialit të 21-vjeçarit dhe rrisin fokusin mbi pritshmëritë për vitin e tij të dytë në NBA.
Siç raporton Bleacher Report, mbetet të shihet se si ky entuziazëm do të përkthehet në paraqitje në fushë, por deri tani organizimi i skuadrës duket se po e mohon idenë se lojtari i vitit të dytë do të humbasë hapësirën e tij mes yjeve të ekipit.
Bleacher Report vëren se mbështetja nga figura të njohura dhe vlerësimet e bashkëlojtarëve mund t’i japin Edgecombe mundësi reale për zhvillim; në fund, do të jetë performanca në ndeshje ajo që do të tregojë nëse pritshmëritë do të materializohen.
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