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Bota

U mbijetoi dy injeksioneve vdekjeprurëse, flet për herë të parë Christa Pike pas ekzekutimit të dështuar

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Christa Pike ka folur për herë të parë pasi i mbijetoi dy dozave të pentobarbitalit gjatë tentativës së ekzekutimit të saj më 30 shtator. Ajo u dënua me vdekje për torturimin dhe vrasjen e shoqes së saj të klasës Colleen Slemmer në vitin 1995, kur ishte 18 vjeç.

Ajo tha se ka pasur dhimbje të vazhdueshme që kur i mbijetoi një injeksioni vdekjeprurës në Tenesi muajin e kaluar, por mbetet mirënjohëse për dashurinë dhe mbështetjen që ka marrë.

“Nuk ka pasur asnjë moment që nga ajo natë kur nuk kam pasur dhimbje. Më dhemb trupi. Më dhembin krahët. Më dhembin duart. Më dhemb fyti. Ende kam vështirësi të flas. Dhe dhimbja nuk është vetëm fizike. Ka dhimbje në mendjen dhe në shpirtin tim”, tha Pike në deklaratën e saj të parë publike, të publikuar përmes avokatëve të saj të premten.

Pike tha se hyri në dhomën e ekzekutimit e përgatitur për të vdekur në paqe, për t’u zgjuar vetëm dhe e hutuar në një shtrat spitali. 50-vjeçarja shtoi se nuk e kishte imagjinuar kurrë të jetonte përtej datës së caktuar të ekzekutimit.

“Nuk e di pse mbijetova atë natë. Nuk e di çfarë vjen më pas. Disa ditë, gjetja e shpresës është më e vështirë se të tjerat. Për momentin, po përpiqem të shërohem, ditë pas dite. Dhe po ruaj dashurinë dhe mirësinë e kaq shumë njerëzve që më kanë kujtuar se nuk jam vetëm”, tha ajo.

Pike kritikoi gjithashtu mënyrën se si u trajtua tentativa e ekzekutimit të saj, ndërsa shprehu ngushëllime për familjen e viktimës së saj.

“Jam thellësisht e lënduar nga paaftësia që i ka vënë kaq shumë njerëz në këtë pozicion të tmerrshëm. Vazhdoj të mendoj për familjen e viktimës dhe dhimbjen e humbjen e tmerrshme që kanë përjetuar”, tha Pike.

Avokatët e Pike i kanë bërë thirrje Guvernatorit të Tenesit, Bill Lee, që ta ndryshojë dënimin e saj me vdekje në burgim të përjetshëm.

Megjithatë, Lee u tha gazetarëve këtë javë se ai priste që dënimi i saj të mbetej i pandryshuar, përveç nëse gjykatat vendosin ndryshe.

“Dyshoj se dënimi i saj do të jetë i njëjtë me më parë, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga gjykatat”, tha ai.

Guvernatori ka urdhëruar një hetim mbi ekzekutimin e dështuar dhe ka shtyrë injeksionin tjetër vdekjeprurës të shtetit të planifikuar për këtë vit.

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