U plagos gjatë të shtënave në darkën e Trump, del nga spitali oficeri i Shërbimit Sekret Amerikan
Guglielmi nuk e përmendi emrin e oficerit apo spitalin ku u dërguan, por tha se jeleku që mbante veshur agjenti e shpëtoi nga një tragjedi të mundshme. Presidenti Donald Trump pas ngjarjes u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se kishte folur me oficerin e plagosur.
“Ai ka humor shumë të mirë dhe ne i thamë se e duam dhe e respektojmë. Dhe ai është një djalë shumë krenar. Ai është shumë krenar për atë që bën”, shtoi ai.
Të pranishmit menjëherë u shtrinë në dysheme. Presidenti dhe zonja e parë Melania Trump, të cilët ishin ulur në tryezën qendrore në një vend të ngritur përballë mysafirëve, u larguan nga rojet e sigurisë.
Agjentët e shërbimit sekret hynë në dhomë të armatosur rëndë. Forcat e sigurisë më pas urdhëruan mysafirët, gazetarë, ministra, politikanë dhe personalitete të ndryshme, të largoheshin nga salla e madhe që ndodhej në bodrumin e parë të hotelit. Autori i ngjarjes menjëherë u arrestua ndërsa vijonë hetimet.
