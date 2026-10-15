Tiranë 10°C · Pjesërisht vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 96.12 ▲2.36%
ARI 4,193 ▲2.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $82,178 ▲ +0.55% ETH $2,455 ▲ +1.77% XRP $1.3385 ▲ +0.94% SOL $105.8100 ▲ +1.74%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.12 ▲2.36 % ARI 4,193 ▲2.06 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.12 ▲2.36 % ARI 4,193 ▲2.06 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
BBC i kërkon gjykatës ta detyrojë Trump-in të dëshmojë në padinë e tij kundër transmetuesit Republikanët e Senatit planifikojnë ofensivë paszgjedhore për të konfirmuar gjyqtarët e Trump «The Play That Goes Wrong» hyn në historinë e West End-it: shfaqja e katërt më jetëgjatë në skenën londineze Okiki Akinfe fiton çmimin e parë prej 30,000 stërlinash për artistët e rinj në Frieze London Zelensky takon Tusk-un në Bruksel: Mbështetja e Polonisë është shumë e rëndësishme, vetëm sot 52 të plagosur nga sulmet ruse
Menu
Bota

UASHINGTON – SHBA-ja: Anija e Singaporit u godit nga një predhë iraniane, jo nga një minë detare

· 2 min lexim
nga një predhë

UASHINGTON, 15 tetor /ATSH-DPA/- Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) kanë goditur me një predhë një anije transporti kontejnerësh në Ngushticën e Hormuzit, njoftoi sot ushtria amerikane.

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), e cila drejton operacionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, shkroi në rrjetin social X se një anije me flamur të Singaporit, nuk kishte goditur një minë detare në këtë ngushticë, siç pretendoi Irani, por ishte goditur nga një predhë e lëshuar nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit.

Duke konfirmuar sulmin, CENTCOM bëri të qartë se kalimi i anijeve tregtare nëpër ngushticë, një rrugë shumë e rëndësishme për transportin botëror të naftës, aktualisht paraqet rreziqe.

Presidenti amerikan, Donald Trump kërkon të tregojë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë plotësisht nën kontroll situatën në Ngushticën e Hormuzit.

Në deklaratën e saj, CENTCOM theksoi gjithashtu se, pavarësisht sulmit, anijet tregtare vazhdojnë të kalojnë nëpër ngushticë dhe se rrugët kryesore të lundrimit mbeten të pastruara nga minat detare.

Sipas ushtrisë amerikane, më shumë se 40 anije kanë kaluar në këtë zonë gjatë 24 orëve të fundit.

Autoriteti Portual i Singaporit njoftoi dje se anija GFS PRIDE dhe një tjetër anije e regjistruar në Singapor, u goditën nga predha me origjinë të paidentifikuar, ndërsa po lundronin nëpër ngushticë.

Sipas autoritetit, anija GFS PRIDE pësoi dëmtime, mori flakë dhe më pas u mbyt.

Megjithatë, të 21 anëtarët e ekuipazhit u evakuuan në mënyrë të sigurt. Nuk u raportuan të plagosur.

Agjencia iraniane e lajmeve “Tasnim”, e cila është pranë Gardës Revolucionare, raportoi gjithashtu për mbytjen e një anijeje transporti kontejnerësh.

Megjithatë, sipas versionit iranian, anija kishte goditur një minë detare në Ngushticën e Hormuzit.

Sipas të dhënave të publikuara nga Irani, anija transportonte 2 500 kontejnerë. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu