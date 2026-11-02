UEFA Region’s Cup/ Shqipëria luan ndeshjen e dytë, mundet 2-1 nga Italia
Kombëtarja shqiptare e futbollit amator është mundur me rezultatin 2-1 nga Italia në ndeshjen e dytë të raundit të ndërmjetëm të UEFA Regions’ Cup 2026-2027, e zhvilluar në stadiumin “Egnatia Arena”.
Kuqezinjtë, të drejtuar nga trajneri Ardian Haçi, zhvilluan një ndeshje të luftuar ndaj përfaqësueses italiane, por në fund nuk arritën të shmangnin humbjen.
Shqipëria e nisi ndeshjen me këtë formacion: Klaudio Blloshmi, Aldi Pjetri, Exhei Kola, Xhonaldo Prenga, Klajdi Shini, Marsel Koromani, Albi Alushi, Ronaldo Alillari, Albis Dajti, Romeo Pillati, Eldi Gjuzi.
Italia kaloi në avantazh në minutën e 56-të me Tommaso Redin, ndërkohë që Shqipëria reagoi shpejt dhe barazoi rezultatin dy minuta më vonë me Albis Dajtin, duke rikthyer ekuilibrat në këtë përballje. Megjithatë, skuadra italiane arriti të shënonte golin e fitores në limite me Francesco Geno, duke siguruar tri pikët.
Kjo ishte ndeshja e dytë e Shqipërisë në Grupin 6 të raundit të ndërmjetëm, pas humbjes 6-1 ndaj Sllovakisë në sfidën e parë.
Kuqezinjtë do të luajnë ndeshjen e fundit të grupit më 4 nëntor, ndaj Irlandës së Veriut, në stadiumin “Egnatia Arena”, me synimin për ta mbyllur këtë fazë me një rezultat pozitiv.
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