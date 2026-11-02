☁️
Tiranë 14°C · Vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 101.02 ▼2.98%
ARI 3,910 ▲0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $78,080 ▲ +0.14% ETH $2,283 ▲ +0.61% XRP $1.2510 ▼ -0.2% SOL $94.3700 ▼ -1.24%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 101.02 ▼2.98 % ARI 3,910 ▲0.28 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 101.02 ▼2.98 % ARI 3,910 ▲0.28 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
Sulmet me dronë në shtatë komunitete të rajonit të Zhytomyrit: tre të plagosur, mes tyre një fëmijë «Jailer 2» i Rajinikanth kalon 800 crore rupi në gjithë botën dhe bëhet filmi tamil më i fituar i të gjitha kohërave Mbi 1 mijë gazetarë të vrarë në 14 vjet, bota shënon ditën kundër pandëshkueshmërisë së krimeve UEFA Region’s Cup/ Shqipëria luan ndeshjen e dytë, mundet 2-1 nga Italia Rritet në 12 numri i të plagosurve nga sulmi me dronë në Vasyshcheve: zjarrfikësit shpëtojnë dy banorë të bllokuar
Menu
Sporti

Kimi Antonelli, kampion bote! Mjafton vendi i 3-të në Meksikë për triumfin e madh

· 2 min lexim

Piloti italian i Mercedes-it në qiellin e shtatë: “Xhiron e fundit nuk po shikoja pistën nga lotët”. Një sukses mes rekordesh.

Kimi Antonelli është kampion bote! Formula 1 feston triumfin e një piloti italian 73 vjet pas Alberto Ascari. Në Meksikë mjaftonte edhe vendi i 9-të, por ai bëri më shumë, duke u ngjitur në pod, pas dy shenjtorëve të kalibrit të këtij sporti, Max Verstappen dhe Lewis Hamilton. Antonelli hyn kështu në historinë e Formula 1.

Në Meksikë fitoi Max Verstappen, i cili, i nisur nga vendi i 5-të, arriti sukesin e 74-t në karrierë. Mercedes-i nisi festën, kurse Ferrari humbi një shans të mirë për të fituar për shkak të një sulmi të panevojshëm të Leclerc ndaj Hamilton që në nisje. Skuderia italiane duhej të zinte dy vendet e para, por i bëri një dhuratë Verstappen-it, që nuk e refuzoi.

Leclerc u penalizua me 5 sekonda pasi kaloi shokun e skuadrës jashtë piste. Hamilton kaloi pas Verstappen, i cili e nisi shumë mirë. Edhe Russell u sanksionua me 10 sekonda për një kontakt me Hadjar. Këtë vit Meksika pati pak parakalime, ndërkohë që pati edhe një incident të frikshëm nga Valtteri Bottas, që u përplas me barrierat me shpejtësi të lartë. Për fat të mirë, pa pasoja të rënda.

Makinat u rinisën me Verstappen përpara Leclerc, Hamilton dhe Antonelli. Anglezi kaloi Leclerc, që iu bllokuan gomat dhe Antonelli mori vendin e 3-të. Gara përfundoi me Verstappen fitues dhe Hamilton e Antonelli në pod.

Pasi u shpall për herë të parë kampion botë, mes emocionesh, Antonelli u shpreh: “Ia dolëm. Gjatë xhiros së fundit nuk po shikoja pistën nga lotët e gëzimit”.

Renditja e garës së Meksikës

1.Verstappen

2.Hamilton

3.Antonelli

4.Leclerc

5.Norris

6.Russell

7.Piastri

8.Colapinto

9.Laëson

10.Gasly

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu