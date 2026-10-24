☁️
Tiranë 21°C · Vranët 24 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
₿ CRYPTO
BTC $80,106 ▼ -1.64% ETH $2,340 ▼ -2.23% XRP $1.2720 ▼ -3.06% SOL $100.1600 ▼ -3.83%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
24 Tet 2026
Breaking
Incident në protestë, qytetari shtrihet në bulevard dhe refuzon të largohet Policia ndjek protestuesit brenda Parkut Rinia, përdor gaz lotsjellës dhe plumba gome (VIDEO) Protestuesit marshojnë drejt Drejtorisë së Policisë, vijon hedhja e gazit, qëllohet me gur ndaj policisë Policia përdor tre autobotë uji, shpërndan protestuesit nga bulevardi (VIDEO) Protestuesit përplasen me policinë pranë Parkut Rinia, re të dendura tymi të gazit lotsjellës mbulojnë zonën
Menu
Kronika

Ujë, gurë, gaz lotsjellës dhe plumba gome/ Policia arrin të largojë protestuesit nga Bulevardi, vijon ndërhyrja në Parkun

· 1 min lexim
gaz lotsjellës

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” është përfshirë nga tensione të forta këtë të shtunë, në ditën e 12-të të protestës studentore, teksa qytetarët janë mbledhur në qendër të Tiranës për t’iu bashkuar protestës kombëtare.

Situata është tensionuar pothuajse menjëherë pas grumbullimit të turmës. Forcat e policisë kanë nisur ndërhyrjen për shpërndarjen e protestuesve, duke përdorur ujë me presion dhe gaz lotsjellës.

Në zonë raportohet edhe për përdorimin e bombave shurdhuese dhe plumbave të gomës, ndërsa nga radhët e protestuesve janë hedhur gurë në drejtim të forcave të rendit.

“Me plumba gome, vazhdoni”, dëgjohet një urdhër nga megafoni.

Pas ndërhyrjes së policisë, protestuesit janë shpërndarë në disa pika të ndryshme.

Një pjesë e madhe e tyre është tërhequr drejt Parkut Rinia, ndërsa të tjerë janë vendosur në anën tjetër të lumit Lana.

Ndërhyrja e policisë vijon ende në Parkun Rinia.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu