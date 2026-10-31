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31 Tet 2026
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Ukraina

Ukraina godet me raketa “Neptun” dhe dronë kombinatin e karburantit raketor në Rusi, digjet depoja dhe dëmtohen katër reparte

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Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës njoftoi se natën e 31 tetorit Forcat e Mbrojtjes goditën kombinatin “Kamensky” në Kamensk-Shakhtinsky të rajonit të Rostovit në Rusi, një ndërmarrje e kompleksit ushtarako-industrial rus që prodhon karburant të ngurtë raketor për sistemet reaktive “Uragan”, “Smerch” dhe “Tornado-S”.

Siç njofton ArmyInform, duke iu referuar Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, goditja ishte komplekse: u përdorën dronë goditës dhe trupat raketore, konkretisht komplekset raketore bregdetare “Neptun” të Forcave Detare të Ukrainës. Sipas Shtabit, u konfirmua zjarri në depon e produkteve të gatshme të kombinatit dhe u dëmtuan katër reparte prodhimi.

Kombinati “Kamensky” prodhon karburant të ngurtë raketor për municionet e sistemeve reaktive “Uragan”, “Smerch” dhe “Tornado-S”, si edhe për një sërë sistemesh raketore dhe mjetesh ajrore goditëse. Sipas Shtabit të Përgjithshëm, goditjet ndaj prodhimit të karburantit raketor ulin aftësinë e ushtrisë ruse për të granatuar vendbanimet ukrainase me sistemet reaktive. Goditjen e raportoi edhe agjencia Reuters.

Në të njëjtin njoftim, Shtabi i Përgjithshëm bëri të ditur se u goditën edhe katër depo materialo-teknike të ushtrisë ruse: pranë Harcizkut dhe Dokuçajevskut në rajonin e Donjeckut, pranë Novovasilivkës në rajonin e Zaporizhzhias dhe pranë Novoajdarit në rajonin e Luhanskut.

Shtabi theksoi se Forcat e Mbrojtjes së Ukrainës, duke ushtruar të drejtën e vetëmbrojtjes të garantuar nga neni 51 i Kartës së OKB-së, vazhdojnë të ndërmarrin sistematikisht masa për të minuar potencialin ushtarako-ekonomik të agresorit rus dhe për ta detyruar Rusinë të ndalë agresionin e armatosur kundër Ukrainës.

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