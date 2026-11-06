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Ukraina

Ukraina miraton rregulla të unifikuara për identifikimin e ushtarëve dhe civilëve të vdekur, thotë kryeministri Koretskyi

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Qeveria e Ukrainës ka miratuar një grup të vetëm procedurash për ekipet që identifikojnë trupat e ushtarëve dhe civilëve të vdekur, tha kryeministri Serhii Koretskyi më 6 nëntor, siç njofton Kyiv Independent.

Të gjitha ekipet ndërinstitucionale rajonale do të ndjekin tashmë të njëjtat rregulla për ekzaminimet, studimet mjeko-ligjore, mbledhjen e mostrave biologjike dhe dokumentimin. Gjithashtu është vendosur një sistem i unifikuar kodimi, në mënyrë që të dhënat të jenë të sakta dhe informacioni i nevojshëm për përcaktimin e identitetit të mos humbasë.

Sipas Koretskyit, kjo heq vonesat e panevojshme, e bën kërkimin më cilësor dhe bashkëpunimin e ekipeve më të koordinuar në çdo fazë. Sipas tij, është e rëndësishme që familjet të marrin më shpejt informacion të besueshëm për fatin e të dashurve të tyre dhe të mund t’u japin lamtumirën e dinjitetshme.

Projektbuxheti për vitin 2027 parashikon më shumë se 600 milionë hryvnia (13,26 milionë dollarë) për ekspertizën mjeko-ligjore, përfshirë pajisje për byrotë rajonale.

Identifikimi i të vdekurve mund të mbështetet në përputhjen e ADN-së nga mbetjet me mostrat e të afërmve, një sfidë e madhe duke pasur parasysh vështirësinë e nxjerrjes së trupave nga fusha e betejës ose nga vendet e sulmeve. Kreu i Zyrës Presidenciale, Kyrylo Budanov, tha më 2 tetor se më shumë se 26.000 trupa dhe mbetje janë kthyer nga Rusia dhe se një “pjesë e konsiderueshme” e tyre mbetet e paidentifikuar; ai nuk dha asnjë shifër për të paidentifikuarit.

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