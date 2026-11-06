Giannakopoulos dënohet me 10 muaj përjashtim nga palestrat dhe 60 mijë euro gjobë për një story në Instagram
Gjyqtari sportiv i ESAKE-së ndëshkoi pronarin e Panathinaikosit pas ankesës së Olympiacosit; klubi u gjobit me 30 mijë euro dhe do të apelojë në ASEAD, ndërsa anëtarja e bordit Margarita Thanou u shpall e pafajshme
Pronari i Panathinaikosit, Dimitris Giannakopoulos, është dënuar me 10 muaj përjashtim nga të gjitha palestrat sportive dhe me 60 mijë euro gjobë nga gjyqtari sportiv i ESAKE-së, siç njofton Eurohoops. Dënimi lidhet me një postim në Instagram, ku dëgjohej një parullë që lidhej me skandalin që ka shpërthyer në basketbollin grek, rreth Federatës Greke të Basketbollit dhe Komisionit Qendror të Arbitrimit.
Sipas vendimit të ESAKE-së, të cituar fjalë për fjalë nga Athletiko dhe AllStarBasket, Giannakopoulos u shpall fajtor për shkeljen disiplinore të shpifjes përmes rrjetit social Instagram. Përveç përjashtimit 10-mujor dhe gjobës ndaj tij, edhe klubi Panathinaikos AKTOR u gjobit me 30 mijë euro për veprimin e pronarit të tij.
Çështja, siç raporton Athletiko, nisi pas një ankese të Olympiacosit, i cili pretendonte se postimet e Giannakopoulosit përmbanin materiale shpifëse, fyese dhe ofenduese ndaj klubit të Pireut. Panathinaikosi, sipas Eurohoops, do ta çojë çështjen në ASEAD, organin e apelit sportiv në Greqi, duke kërkuar ndryshimin e dënimit.
Në njoftimin e tij, siç e përcjell Eurohoops në greqisht, Olympiacosi tha se me këtë vendim dënimet e Giannakopoulosit arrijnë gjithsej 29 muaj që nga qershori i kaluar. Klubi i Pireut shtoi se gjyqtarja sportive e hodhi poshtë pretendimin e pronarit të Panathinaikosit se nuk e kishte kuptuar çfarë kishte postuar dhe se e kishte fshirë postimin pas një ore, pasi screenshot-i i paraqitur tregonte se postimi kishte qëndruar online të paktën katër orë.
Në një vendim të veçantë të së njëjtës ditë, gjyqtari sportiv shpalli të pafajshme anëtaren e bordit dhe përfaqësuesen ligjore të Panathinaikosit, Margarita Thanou, si dhe vetë klubin, për deklaratën e saj publike “arbitra të trukuar, kampionate të trukuara”. Edhe ajo çështje, siç njofton Eurohoops, kishte nisur pas një ankese të Olympiacosit.
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