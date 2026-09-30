Universiteti i Maine i heq emrin ish-senatorit George Mitchell për lidhjet me Jeffrey Epstein
Bordi i Besueshëm i Sistemit të Universitetit të Maine votoi këtë javë për t’i hequr emrin e ish-liderit të shumicës në Senatin amerikan, George Mitchell, një godine dhe një fondi bursash, për shkak të lidhjeve të tij me pedofilin e dënuar Jeffrey Epstein.
Bordi votoi të hënën me 9 vota pro, 5 kundër dhe një abstenim për të riemërtuar Qendrën Senator George J. Mitchell për Zgjidhjet e Qëndrueshmërisë në kampusin kryesor të UMaine në Orono, si dhe Bursën e Paqes George J. Mitchell, e cila financon një vit studimesh pasuniversitare në universitete në Irlandë dhe Irlandën e Veriut, siç njofton New York Post.
Mitchell, tani 93 vjeç, përmendet më shumë se 300 herë në dosjet voluminoze lidhur me çështjen Epstein, të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë në fillim të këtij viti. Deri në vitin 2013, ish-senatori demokrat ishte planifikuar të zhvillonte takime me financuesin e diskredituar, pesë vjet pasi Epstein pranoi një marrëveshje për fajësi në Florida për dy akuza kërkimi prostitucioni, njëra prej tyre që përfshinte një të mitur.
Në dhjetor 2018, Epstein e përshkroi Mitchell-in si “një mik shumë të ngushtë kur ishte lider i shumicës në Senat”, gjatë një shkëmbimi mesazhesh me Steve Bannon. Mitchell ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje personale apo dijeni për abuzimin seksual të Epstein ndaj vajzave të reja.
Zyrtarët e UMaine ngritën një grup pune në shkurt për të hetuar; hetimi arriti në përfundimin: “Edhe pse nuk janë bërë gjetje të shkeljeve nga senatori Mitchell… përdorimi i vazhdueshëm i emrit të senatorit Mitchell do të komprometonte besimin e publikut dhe do të reflektonte negativisht mbi universitetin dhe reputacionin e tij.”
Sfondi: Mitchell u emërua në Senatin e SHBA në vitin 1980, fitoi dy mandate të plota, u tërhoq nga politika zgjedhore në vitin 1995 për t’u bërë i dërguari special i presidentit Bill Clinton për Irlandën e Veriut, dhe njihet gjerësisht si negociatori i Marrëveshjes së të Premtes së Mirë të vitit 1998. Në vitin 2006 ai drejtoi hetimin e ligës së bejsbollit MLB për steroidet, të njohur si Raporti Mitchell. Në shkurt të këtij viti, Mitchell dha dorëheqjen si kryetar nderi i Institutit Mitchell dhe portreti i tij u hoq nga Kapitoli i Shtetit në Augusta.
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