☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,735 ▲0.16%
DOW 52,490 ▲0.21%
NASDAQ 26,470 ▼0.03%
NAFTA 102.76 ▲2.86%
ARI 4,053 ▼0.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $80,732 ▲ +0.05% ETH $2,342 ▼ -0.35% XRP $1.3188 ▼ -0.16% SOL $101.5100 ▲ +0.37%
S&P 500 7,735 ▲0.16 % DOW 52,490 ▲0.21 % NASDAQ 26,470 ▼0.03 % NAFTA 102.76 ▲2.86 % ARI 4,053 ▼0.52 % S&P 500 7,735 ▲0.16 % DOW 52,490 ▲0.21 % NASDAQ 26,470 ▼0.03 % NAFTA 102.76 ▲2.86 % ARI 4,053 ▼0.52 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
28 Tet 2026
Breaking
“Eurovision 2027”, 36 vende konfirmojnë pjesëmarrjen, Irlanda dhe Holanda bojkotojnë konkursin Huckabee: Vetëm Trump dhe Netanyahu e dinë nëse sulmet ndaj Iranit do të rifillojnë Në POSP, eurodeputetja Glavak: Mali i Zi duhet t’i mbyllë çështjet e dhimbshme të së kaluarës me të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë Amerika përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit: Demokratët kryesojnë në sondazhe Protesta për Arlinda Zekajn në Prishtinë: thyhen rampat te Ministria e Drejtësisë, mesazhi i saj shkruhet në dyert e Qeverisë
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Ushtria e Jemenit: 239 luftëtarë Huthi të neutralizuar në 24 orë në ofensivën “Agimi i Jemenit”

Forcat qeveritare thanë se kryen 749 operacione të shënjestruara brenda 24 orëve, duke shkatërruar ose nxjerrë jashtë përdorimit 117 mjete dhe pajisje të Huthi-ve në disa fronte të vendit.

· 2 min lexim
Luftëtarë të forcave qeveritare të Jemenit (foto arkiv)

Forcat e armatosura të qeverisë së Jemenit njoftuan një bilanc të ri të ofensivës “Agimi i Jemenit”, duke thënë se brenda 24 orëve neutralizuan 239 komandantë dhe luftëtarë të grupit Huthi, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të drejtpërdrejta për luftën.

Sipas zëdhënësit të forcave, kolonelit Majed al-Nazili, gjatë të njëjtës periudhë u kryen 749 operacione të shënjestruara, gjatë të cilave u shkatërruan ose u nxorën jashtë përdorimit 117 mjete dhe pajisje ushtarake të Huthi-ve. Goditjet, sipas tij, shënjestruan qendra komande, fortifikime, artileri, përforcime dhe mjete furnizimi të grupit.

Në Taiz, njësitë qeveritare, sipas zëdhënësit, konsoliduan përparimet e arritura në terren, ndërsa presioni ndaj pozicioneve të Huthi-ve vazhdoi edhe në frontet e al-Jawf-it, Marib-it, al-Bayda-s dhe në frontet jugore e jugperëndimore të vendit. Al-Nazili theksoi se gjatë operacioneve u morën masa për mbrojtjen e civilëve.

Bilanci i ri vjen një ditë pas raportimit të mëparshëm të ushtrisë jemenase për ofensivën në vazhdim kundër Huthi-ve, grupit të lidhur me Iranin, ndërkohë që luftimet në Jemen janë intensifikuar si pjesë e konfliktit më të gjerë rajonal që përfshin SHBA-në dhe Iranin.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu