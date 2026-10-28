Ushtria e Jemenit: 239 luftëtarë Huthi të neutralizuar në 24 orë në ofensivën “Agimi i Jemenit”
Forcat qeveritare thanë se kryen 749 operacione të shënjestruara brenda 24 orëve, duke shkatërruar ose nxjerrë jashtë përdorimit 117 mjete dhe pajisje të Huthi-ve në disa fronte të vendit.
Forcat e armatosura të qeverisë së Jemenit njoftuan një bilanc të ri të ofensivës “Agimi i Jemenit”, duke thënë se brenda 24 orëve neutralizuan 239 komandantë dhe luftëtarë të grupit Huthi, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të drejtpërdrejta për luftën.
Sipas zëdhënësit të forcave, kolonelit Majed al-Nazili, gjatë të njëjtës periudhë u kryen 749 operacione të shënjestruara, gjatë të cilave u shkatërruan ose u nxorën jashtë përdorimit 117 mjete dhe pajisje ushtarake të Huthi-ve. Goditjet, sipas tij, shënjestruan qendra komande, fortifikime, artileri, përforcime dhe mjete furnizimi të grupit.
Në Taiz, njësitë qeveritare, sipas zëdhënësit, konsoliduan përparimet e arritura në terren, ndërsa presioni ndaj pozicioneve të Huthi-ve vazhdoi edhe në frontet e al-Jawf-it, Marib-it, al-Bayda-s dhe në frontet jugore e jugperëndimore të vendit. Al-Nazili theksoi se gjatë operacioneve u morën masa për mbrojtjen e civilëve.
Bilanci i ri vjen një ditë pas raportimit të mëparshëm të ushtrisë jemenase për ofensivën në vazhdim kundër Huthi-ve, grupit të lidhur me Iranin, ndërkohë që luftimet në Jemen janë intensifikuar si pjesë e konfliktit më të gjerë rajonal që përfshin SHBA-në dhe Iranin.
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