Ushtria meksikane tërhiqet nga plani për muze në parkun Chapultepec pas ndërhyrjes së kryebashkiakes
Ministria meksikane e Mbrojtjes hoqi dorë nga ndërtimi i një kompleksi muzeor brenda parkut Bosque de Chapultepec në Mexico City, pasi kryebashkiakia Clara Brugada e kundërshtoi projektin për arsye mjedisore; ushtria thotë se do të kërkojë një vend tjetër.
Ministria e Mbrojtjes e Meksikës, e njohur si Sedena, ka tërhequr planet për ndërtimin e një kompleksi të ri muzeor brenda Bosque de Chapultepec, parkut më të madh të Mexico City-t, pas ndërhyrjes së kryebashkiakes së kryeqytetit, Clara Brugada, siç njofton The Art Newspaper.
Plani ishte shpallur në shtator dhe parashikonte një muze për ushtrinë, forcat ajrore dhe Gardën Kombëtare, së bashku me arkiv, depo, një auditor me 464 vende, parkim për 447 automjete, dyqan, kafene dhe ambiente për ushtarët. Sipas gazetës Reforma, kompleksi do të kishte të paktën katër ndërtesa me nga dy-tri kate, ndërtimi do të zgjaste rreth tre vjet dhe do të kushtonte 1.66 miliardë peso meksikane, rreth 92 milionë dollarë. Terreni i përket Sedena-s, por ndodhet brenda parkut, gjë që ndezi reagime të forta publike.
Chapultepec-u është një zonë ekologjike e mbrojtur me ligj: parku është rreth dyfishi i Central Park-ut të Nju Jorkut, numëron mbi 55 mijë pemë, mes tyre rreth 160 ahuehuete që besohet se janë mbi 300 vjeçare. Kritikët vunë në dukje edhe se kryeqyteti ka tashmë mbi 150 muze të shpallur zyrtarisht, përfshirë disa muze ushtarakë dhe dy të kushtuar Revolucionit. Komentatorja kulturore Adriana Malvido vuri në pikëpyetje nevojën për një muze tjetër të ushtrisë dhe propozoi që fondet të shkonin për rehabilitimin e vetë parkut.
Kryebashkiakia Brugada, anëtare e partisë në pushtet Morena, konfirmoi se autoritetet ushtarake po i rishikojnë planet dhe se parku nuk do ta strehojë muzeun. Pas kësaj, Sedena njoftoi shkurtimisht se do të kërkojë një vend alternativ në një tjetër bazë ushtarake, ku projekti të mos ndikojë në mjedisin natyror përreth.
Vendimi vjen ndërsa ushtria meksikane ka marrë vitet e fundit role gjithnjë e më të gjera civile, nga menaxhimi i projektit Tren Maya, aeroporteve dhe hoteleve, deri te rrënojat arkeologjike të Tulum-it, një nga sitet më të vizituara të vendit. Debati për Chapultepec-un është lexuar kështu si pjesë e një diskutimi më të gjerë në Meksikë për peshën në rritje të ushtrisë në jetën kulturore dhe publike.
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