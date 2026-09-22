Vance mbron vendimin e Trump për të kufizuar aksesin e mediave të mëdha amerikane në Shtëpinë e Bardhë
Zëvendëspresidenti JD Vance, udhëheqësi i shumicës në Dhomën e Përfaqësuesve, përfaqësuesi Steve Scalise, dhe republikanë të tjerë po mbrojnë ndalimin e disa mediave nga Shtëpia e Bardhë nga Presidenti Trump, me Vance që e quan atë “plotësisht të përshtatshëm”.
Të premten, Trump tha se po ndalonte CNN, MS NOW dhe Politico nga Shtëpia e Bardhë për shkak të asaj që ai e quajti “raportim të vazhdueshëm” të lajmeve të rreme! Sipas një raporti të Wall Street Journal, ndalimi erdhi pasi ndihmësja e Shtëpisë së Bardhë, Natalie Harp, i tregoi Trump një klip të MS NOW duke sulmuar administratën.
Vance u tha gazetarëve në Bazën e Përbashkët Andrews në lidhje me ndalimin e Trump: “Ai nuk po ndalon mediat. Ajo që po bën është të thotë, ‘ne nuk do t’ju japim akses të veçantë në Shtëpinë e Bardhë nëse angazhoheni në atë që është në fakt propagandë’”, raportoi The Hill .
“Nëse do të angazhohesh në atë që në fakt është propagandë e ekstremit të majtë, pse një Shtëpi e Bardhë republikane do të të jepte akses të veçantë?” shtoi ai.
Kur u pyet se si ndalimi i Trump nuk përbën shkelje të lirisë së fjalës, Vance tha se mediat “mund të raportojnë ende për Shtëpinë e Bardhë të Trump”.
“Ata ende mund të marrin raportet publike. Sigurisht, ata ende mund të flasin me njerëz brenda dhe jashtë administratës”, vazhdoi ai.
Vance krahasoi mbulimin e Politico-s me atë të Breitbart gjatë administratave të Obamës dhe Biden, duke pretenduar se i pari është po aq “anti-Trump sa ishte Breitbart anti-Obama ose anti-Biden”.
“Pse, për Zotin, do të pritej që Donald Trump t’i jepte Politico-s akses të veçantë, kur askush në media nuk priste që administrata Biden apo administrata Obama t’i jepnin Breitbart-it akses të veçantë?” pyeti ai.
“Bëhet fjalë për drejtësi themelore. Ata ende mund të raportojnë. Ata ende kanë qasje në lirinë e fjalës. Ata thjesht nuk do të kenë më një zyrë në Shtëpinë e Bardhë dhe mendoj se është plotësisht e përshtatshme, përveç nëse sigurisht, fillojnë të sillen si organizata të vërteta lajmesh”, tha Vance.
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