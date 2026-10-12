VARSHAVË – Polonia angazhon 20 mijë policë për sigurinë në shkolla pas tri sulmeve
VARSHAVË, 12 tetor /ATSH-PAP/-Policia polake ka arrestuar 117 persona pas një seri sulmesh në shkolla, shumica prej tyre, adoleshentë të moshës 13 deri në 19 vjeç.
Autoritetet kanë kontrolluar afro 65 mijë institucione arsimore, ndërsa nga sot rreth 20 mijë punonjës policie, do të angazhohen për të garantuar sigurinë në shkolla.
Lajmi u raportua nga Agjencia Polake e Shtypit (PAP), pas një takimi të posaçëm mes kryeministrit Donald Tusk, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve të zbatimit të ligjit.
Sipas kryeministrit Tusk, autoritetet polake nuk kanë gjetur prova për ekzistencën e një grupi të madh të organizuar, që koordinon sulmet me qëllim frikësimin e publikut.
Në vend të kësaj, qeveria i lidh disa prej rasteve të dhunës me sjelljen e të rinjve në internet.
“Shumë shpesh bëhet fjalë për sjellje spontane, që burojnë kryesisht nga aktiviteti në internet”, shpjegoi kryeministri.
Pse autoritetet polake janë të shqetësuara për interesin e të rinjve ndaj nazizmit?
Gjatë takimit, Tusk tërhoqi vëmendjen te rritja e interesit të të rinjve për përmbajtjet që lidhen me dhunën.
Sipas tij, ky fenomen është bërë më i dukshëm vitet e fundit, si në Poloni, ashtu edhe në vende të tjera të botës.
Autoritetet polake janë veçanërisht të shqetësuara për adoleshentët që kërkojnë në internet materiale për krimet naziste dhe dhunën gjatë Luftës së Dytë Botërore.
“Mes grupeve që kemi identifikuar, të cilat janë kryesisht aktive në internet, ka një grup që bie në sy. Ai nuk është i organizuar, por përbëhet nga një numër të rinjsh, që janë aktivë në internet dhe kërkojnë në mënyrë të përsëritur përmbajtje naziste, të lidhur me dhunën gjatë Luftës së Dytë Botërore”, deklaroi Tusk.
Megjithatë, kryeministri theksoi se autoritetet nuk kanë identifikuar ndonjë qendër të vetme që drejton sulmet ose që planifikon të krijojë një klimë frike në vend.
Si do të garantohet siguria në shkollat polake?
Ministri i Brendshëm i Polonisë, Marcin Kierwiński, bëri të ditur se pas kontrolleve në afro 65 mijë institucione arsimore, policia ka arrestuar 117 persona. Shumica prej tyre janë nxënës të moshës 13 deri në 19 vjeç.
Në përgjigje të rasteve të dhunës, autoritetet po shtojnë praninë e policisë në shkolla. Duke filluar nga sot, rreth 20 mijë punonjës policie do të angazhohen për sigurinë në institucionet arsimore.
Kierwiński theksoi se kontrollet do të vijojnë për aq kohë sa të jetë e nevojshme.
Çfarë dihet për sulmet në shkollat e Polonisë?
Më 7 tetor, një 19-vjeçar kreu një sulm me thikë në një kompleks shkollash profesionale në qytetin Ostrołęka të Polonisë. Të paktën tetë persona u plagosën, ndërsa autori u arrestua nga policia.
Deri më 11 tetor 2026, në Poloni ishin regjistruar tre sulme të raportuara në institucione arsimore, të ndodhura më 7, 8 dhe 10 tetor.
Si pasojë, një person humbi jetën dhe të paktën 14 të tjerë u plagosën.
Ndërkohë, policia po heton edhe një numër shumë më të madh kërcënimesh dhe situatash që mund të përbëjnë rrezik.
Deri në mëngjesin e 11 tetorit, autoritetet raportuan 275 raste, që dyshohej se lidhen me vepra penale.
Kryeministri polak, Donald Tusk thirri një takim urgjent me ministrat për të diskutuar masat pas sulmeve në shkolla. /
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