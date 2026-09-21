Vdekja e Presley Gerber, dalin detaje të reja nga hetimi
Janë bërë të ditura detaje të reja nga Zyra e Ekzaminuesit Mjekësor të Qarkut Los Angeles lidhur me vdekjen e Presley Gerber, i cili u nda nga jeta më 20 shtator, në moshën 27-vjeçare.
Më 21 shtator, zyra e ekzaminuesit mjekësor konfirmoi për PEOPLE se një ekzaminim i trupit ishte planifikuar të kryhej gjatë ditës.
“Hetimi është ende në zhvillim dhe aktualisht ka informacion të kufizuar në dispozicion”, thuhej në deklaratë. Sipas autoriteteve, vdekja u konstatua në orën 09:45 të 20 shtatorit nga ekipet e urgjencës që mbërritën në vendngjarje. Rasti po hetohet nga Departamenti i Policisë së Santa Monicës.
Presley Gerber, djali i supermodeles Cindy Crawford dhe biznesmenit Rande Gerber, si dhe vëllai i modeles Kaia Gerber, ndodhej në një qendër rehabilitimi në momentin e vdekjes, sipas një raporti të mëparshëm të ekzaminuesit mjekësor të Los Angelesit.
Një përfaqësues i familjes Crawford, Rande dhe Kaia Gerber deklaroi për PEOPLE: “Familja kërkon privatësi gjatë kësaj periudhe shumë të vështirë dhe të dhimbshme.”
Para vdekjes, Presley kishte folur publikisht për betejat e tij me shëndetin mendor, depresionin dhe përdorimin e substancave.
“Duke pasur vështirësi me shëndetin mendor, depresionin dhe disa gjëra të tjera që vijnë bashkë me to, mendoj se nëse ndihmoj qoftë edhe një person apo njëqind njerëz të dalin nga ajo gjendje ku kam qenë dikur në jetën time, kjo është gjithçka që më duhet të bëj”, kishte deklaruar ai në podcastin Studio 22 në vitin 2023.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.