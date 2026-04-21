Victoria Beckham dhe Gap Bashkojnë Forcat për Një Koleksion të Ri
Partneriteti shumëpritur sjell në vëmendje influencën ikonike të Beckham në modë
Kompania e njohur e modës Gap ka njoftuar një bashkëpunim të shumëpritur me ikonën e modës dhe bukurisë, Victoria Beckham. Ky partneritet do të prezantohet zyrtarisht më 24 prill në dyqanet online dhe ato të zgjedhura globalisht. Linja do të përmbajë modele të reja të klasikeve të Gap nga vitet 1980 dhe 1990, si xhinse, xhaketat e xhinsit, pantallona khaki, bluza T dhe veshje prej pelushi, me çmime që variojnë nga $34 deri në $328. Prekja e Beckham do të jetë e dukshme në disa dari të strukturuara dhe silueta të ngushta, si dhe qepje të kuqe të firmës së saj.
Drejtori Ekzekutiv i Gap, Mark Breitbard, ka shpjeguar: “Ne dëshironim të punonim me Victoria Beckham për shkak të influencës së saj ikonike në botën e modës dhe mundësisë për të rijetësuar modelet tona ikonike përmes perspektivës unike të dizajnit të saj. Ky partneritet duket vërtet autentik — dhe këtu ndodh magjia. Kjo na ka lejuar të krijojmë pjesë që shpresojmë se klientët tanë do ndihen të tërhequr për të pasur.”
Kjo bashkëpunim është një nga shumë që Gap ka treguar gjatë vitit e gjysmë të fundit, duke përfshirë koleksione të tilla si Gap x Doen, Gap x Sandy Liang dhe Gap x Katseye. Megjithatë, ajo që Beckham sjell është një perspektivë e fokusuar në luks, duke shtyrë kufijtë e ekspertizës së modës së lartë, shijes dhe teknikës që Drejtori Kreativ i Gap, Zac Posen, ka ndërthurur që nga fillimi i rolit të tij në 2024. Përveç veshjeve, fushata përfshin edhe modele si Mica Argañaraz dhe Lina Zhang, të fotografuara nga Mert & Marcus dhe stiluar nga Alastair McKimm.
Victoria Beckham shpjegoi për Bazaar: “Koleksioni është vërtet rreth rafinimit të pjesëve që gratë tashmë mbështeten çdo ditë — xhinse, bluza T, veshje të qepura dhe veshje të jashtme — por me përmasa dhe detaje shumë të menduara. Xhinsi ishte pika natyrore për të filluar duke marrë parasysh trashëgiminë e Gap, kështu që kemi eksploruar forma më skulpturore dhe prerje moderne që ende duken të përjetshme. Gjithashtu, kaluam kohë në arkivat e Gap, duke rikrijuar referencat ikonike nga fundi i viteve ’80 dhe fillimi i viteve ’90 — një periudhë e përkufizuar nga një besim dhe lojë që ende duket shumë relevante sot.”
Që nga lançimi i markës së saj të modës në 2008, Victoria Beckham ka evoluuar koleksionet nga vetëm fustane në një ofertë të plotë pret-a-porter, duke krijuar një linjë bukurie jashtëzakonisht të suksesshme dhe duke bashkëpunuar me partnerë nga Mango te Mackintosh. Partneriteti i ri me Gap përfaqëson një arritje tjetër të rëndësishme për këtë ish yll popi, e cila ka tërhequr zakonisht interes të madh për gjithçka që prek, nga kozmetika deri te dokumentarët e Netflix-it.
