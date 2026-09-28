Videoja e Trumpit zemëron opozitën, keqpërdorim i parave publike apo mesazh patriotik? (VIDEO)
Transmetimi i një videoje tridhjetësekondëshe të Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, gjatë transmetimit javor të ndeshjes së NFL-së, e cila përmban etiketën “Paguar nga Qeveria e SHBA-së”, shkaktoi reagime të ashpra nga publiku politik dhe ngriti çështjen e ligjshmërisë së shpenzimit të fondeve buxhetore për qëllime politike.
Në materialin e kontestuar, Presidenti Trump, në një stil monokromatik, zotohet për “betejën përfundimtare” kundër medias, të cilën ai e quan “lajme të rreme”, shtetit të thellë dhe komunistëve.
Ndërsa Shtëpia e Bardhë e përcakton spotin si një njoftim publik me interes kombëtar, kritikët dhe demokratët e opozitës paralajmërojnë se është një mesazh hiperpolitik dhe keqpërdorim i burimeve publike përpara zgjedhjeve të ardhshme të mesmandatit për në Kongres.
Demokratët dhe grupet e etikës po bëjnë thirrje për një hetim mbi shkeljet.Në përgjigje të fushatës së re, përfaqësuesit më të lartë demokratë në Kongres i dërguan një letër Shefes së Stafit të Shtëpisë së Bardhë, Susie Wiles, duke kërkuar që reklamat kontroverse të hiqen.
Ligjvënësit, përfshirë Patti Marie, Jack Reed, Rosa DeLauro dhe Steny Hoyer, theksojnë se përdorimi i parave të taksapaguesve është një shkelje e Seksionit 718 Seksioni E të Aktit të Konsoliduar të Ndarjeve Buxhetore të vitit 2026, i cili ndalon financimin e propagandës me fonde Federale, si dhe shkelje të Aktit Hatch dhe rregulloreve të tjera të etikës.
Organizata për mbrojtjen e konsumatorit “Qytetari Publik” paraqiti ankesa zyrtare në Zyrën e Përgjegjshmërisë së Qeverisë dhe në Zyrën e Prokurorit Special të SHBA-së. Përveç kësaj, rezerva në lidhje me shpenzimin e parave publike për reklama personale shprehu edhe senatori republikan John Kennedy nga Luiziana.
Shtëpia e Bardhë i hedh poshtë akuzat: Reklama është edukative dhe patriotike
Përfaqësuesit e administratës i hedhin poshtë akuzat dhe theksojnë se njoftimet e kontestuara nuk kanë karakter partiak, sepse vetë Trump nuk është në fletën e votimit në zgjedhjet e ardhshme. Një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë i tha CNN se këto reklama publike janë një kujtesë për amerikanët për vlerat që duhen mbrojtur, duke i vlerësuar ato si “edukuese dhe patriotike”.
Drejtori i Komunikimit në Shtëpinë e Bardhë, Steven Cheung, tha nëpërmjet rrjetit social X se administrata nuk do të lejojë që të thuhen të pavërteta rreth këtyre reklamave, me Shtëpinë e Bardhë që iu referua shembujve historikë të fushatave reklamuese të kryera nga presidentë të mëparshëm, si George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden, Woodrow Wilson dhe Franklin Roosevelt.
Polemika vjen pesë javë para zgjedhjeve në të cilat republikanët përballen me sfida në betejën për shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senat.
Ndërsa mbështetësit e presidentit shohin në një performancë të tillë forcën e nevojshme për të udhëhequr kombin, opozita paralajmëron se transmetimi i përmbajtjes së tillë vazhdon të minojë normat e vendosura politike dhe etike të menaxhimit shtetëror.
Here is the Trump ad paid for by your tax dollars running on Sunday NFL games. It originally ran during the 2024 campaign. https://t.co/GtEePWjcQW
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