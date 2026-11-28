Vijojnë përplasjet në sheshin “Skënderbej”, protestuesit hedhin molotovë drejt autobotëve, raportohet për plumba gome
Përplasjet mes protestuesve dhe policisë kanë vijuar edhe në sheshin “Skënderbej”, pas ndërhyrjes së forcave të rendit për shpërndarjen e tyre.
Pavarësisht ndërhyrjes së policisë, një grup protestuesish nuk janë tërhequr nga sheshi, duke hedhur molotovë në drejtim të autobotëve të ujit me presion.
Ndërkohë, sipas raportimit të gazetarit Eni Ferhati për Euronews Albania, gjatë përplasjeve janë përdorur edhe plumbat e gomës nga policia.
Situata në sheshin “Skënderbej” vijon të jetë e tensionuar, ndërsa përplasjet shënojnë një tjetër episod të përshkallëzimit të protestës kombëtare të 28 Nëntorit në Tiranë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.