Vlerësimi amerikan: Irani ruan deri në 2,500 raketa, përkundër pretendimeve të Trump-it se ushtria e tij u shkatërrua
Komuniteti amerikan i inteligjencës vlerëson se Irani ka ende 1,500 deri në 2,500 raketa në arsenalin e tij dhe po e rindërton atë, ndonëse më ngadalë se para luftës, sipas zyrtarëve amerikanë.
Komuniteti amerikan i inteligjencës vlerëson se Irani ka ende midis 1,500 dhe 2,500 raketash në arsenalin e tij, duke i lënë Teheranit një kapacitet të konsiderueshëm për të goditur objektiva amerikane dhe aleate nëse lufta e gjithanshme rifillon, siç raporton The Wall Street Journal, duke cituar zyrtarë amerikanë.
Vlerësimi është me besueshmëri të ulët, pranojnë zyrtarët, për shkak të vështirësive për të ndjekur me saktësi numrin e raketave që Irani ka gati për lëshim ose në ruajtje. Megjithatë, sipas tyre, është e qartë se Irani ka ruajtur një rezervë të frikshme. Edhe pse SHBA-ja dhe Izraeli dëmtuan objektet e tij të prodhimit të raketave, Irani ka vazhduar ta rindërtojë arsenalin, ndonëse me ritëm më të ngadaltë se para luftës, kryesisht nga përbërës të grumbulluar më parë, dhe disponon edhe shumë dronë e raketa me rreze të shkurtër.
Rindërtimi i rezervës bie ndesh me deklaratat e zyrtarëve të administratës, përfshirë presidentin Donald Trump, se ushtria e Iranit u shkatërrua. Sipas zyrtarëve, vlerësimi ka ushqyer edhe diskutimet e brendshme të administratës Trump nëse duhen rifilluar goditjet së bashku me Izraelin. Zyrtarët ushtarakë izraelitë vlerësojnë gjithashtu se Irani ka më shumë se 1,500 raketa balistike, ndonëse shifrat ndryshojnë mes zyrtarëve në rajon.
Simone Ledeen, zëvendësndihmëssekretare e Mbrojtjes për Lindjen e Mesme në mandatin e parë të Trump-it, tha se edhe vlerësimi më i ulët prej 1,500 raketash do të thoshte se Irani ka plotësuar më shumë se gjysmën e rezervës së tij të paraluftës. Analistët vënë në dukje se Irani ka përmirësuar edhe efikasitetin e sulmeve të tij, duke përzier raketa e dronë dhe duke përmirësuar të dhënat e inteligjencës dhe të shënjestrimit, edhe me ndihmën e aleatëve si Rusia.
Për momentin, Trump ka zgjedhur ta mbajë presionin ekonomik ndaj Teheranit përmes bllokadës dhe sanksioneve, në vend që të urdhërojë goditje në shkallë të gjerë. Aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik i kanë thënë administratës se nuk duan kthim në luftë, sepse Irani mund t’i godasë me raketa e dronë në hakmarrje, ndërsa kryeministri në detyrë i Izraelit, Benjamin Netanyahu, vazhdon të shtyjë për operacione të ripërtërira ndaj Iranit; drejtori i Mossad-it, Roman Gofman, ishte të premten në Uashington për bisedime me zyrtarë amerikanë mbi Iranin.
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