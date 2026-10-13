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Bota

Von der Leyen dënon sulmet me dronë ndaj anijeve pranë Bullgarisë: Deti i Zi, një front i ri i luftës ruse

· 2 min lexim

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka dënuar sulmet me dronë ndaj anijeve tregtare pranë bregdetit të Bullgarisë të martën, duke bërë thirrje që ata që janë përgjegjës të përballen me drejtësinë.

Dy anije u goditën në Detin e Zi pranë Bullgarisë , duke fundosur njërën dhe duke shkaktuar operacione shpëtimi emergjente, tha kryeministri Rumen Radev.

Ekipet e shpëtimit nxorën të gjithë 15 anëtarët e ekuipazhit nga anija “Chelsea 3” në pronësi ukrainase, që lundronte nën flamurin maltez, me pesë prej tyre që u trajtuan për lëndime të lehta, konfirmoi Radev nëpërmjet mediave sociale.

“Deti i Zi është bërë një tjetër front i përshkallëzimit të luftës ruse në Ukrainë. Kjo është e papranueshme. Ata që janë përgjegjës duhet të mbahen përgjegjës”, tha Von der Leyen në X.

Ekuipazhi, i përbërë nga shtatë shtetas ukrainas dhe tetë shtetas azerbajxhanas , tha se tre dronë ajrorë goditën kuvertën dhe trupin e anijes.

Një person nga anija e fundosur u shpëtua, shtoi Radev, pa dhënë detaje në lidhje me personat e tjerë në bord. Goditjet ndodhën 18 dhe 17 milje nga bregu bullgar.

Gjatë një takimi urgjent të Këshillit të Sigurisë të Bullgarisë të martën, Radev i quajti sulmet “absolutisht të papranueshme” dhe tha se Bullgaria po kërkonte ndihmën e NATO-s dhe Bashkimit Evropian.

Ndërsa autoritetet nuk posedojnë prova të qarta se kush ishte përgjegjës për sulmet me dronë, “logjika, siç e kam thënë tashmë, tregon se rezultati është në favor të Federatës Ruse”, tha Radev.

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