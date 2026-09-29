Vuçiç në tur në lindjen e Serbisë: viziton rrugën Brestovac–Selište, qumështoren e Podgorcit, Leskovcin dhe Kladovën
Bartësi i listës "Serbia e Bashkuar" vijon takimet e fushatës me qytetarët për zgjedhjet e 25 tetorit, dy ditë pas dorëheqjes nga presidenca.
Siç njofton televizioni Niš TV, Aleksandar Vuçiç, bartësi i listës zgjedhore ‘Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar’ për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, po vijon sot turin e tij nëpër Serbi me takime me qytetarët në lindje të vendit. Ndalesa e parë, që nga ora 09:30, është inspektimi i punimeve në rrugën Brestovac–Selište, ndërsa Telegrafi raporton se ai po viziton deon e rrugës kryesore pranë Borit, duke deklaruar se ato 21 kilometra janë shumë të rëndësishme dhe se investimi prej dy miliardësh dinarësh nuk është i vogël.
Nga ora 10:00 është parashikuar vizita në Podgorc pranë Boljevacit, në qumështoren familjare ‘7. juli’, që merret me përpunimin e qumështit dhe produkteve të tij që nga viti 2005. Atje është parashikuar edhe bisedë me qytetarët. Nga ora 11:00 Vuçiçi do të jetë në fshatin Leskovc pranë Zajeçarit, ku do të vizitojë një gospodarësi etno dhe do të takohet me përfaqësueset e disa shoqatave të grave, që do të prezantojnë ofertën gastronomike dhe artizanatin tradicional.
Nga ora 13:00 programi parashikon vizitën në gospodarësinë e Nikolla Stingiçit në Rtkovo pranë Kladovës, nga ora 13:45 Shoqatën e Grave ‘Misija kreativa’ në Kladovo, që merret me ruajtjen e traditës dhe zanateve të vjetra, ndërsa nga ora 14:30 Vuçiçi do të qëndrojë në Brza Palanka, po pranë Kladovës.
‘Do të marr pjesë dhe do të luftoj. Gjithmonë do ta respektoj vullnetin e popullit. Do të flas më lirshëm, sepse tani nuk më lidh më funksioni i presidentit,’ tha Vuçiçi, sipas raportimit të Niš TV. Duke folur për kundërshtarët politikë, ai vlerësoi se ata nuk duan debate dhe se qytetarëve, sipas tij, po u bëhet gjithnjë e më e qartë se ‘nuk ka përgjigje’ nga ana e tyre.
Gjatë vizitës në qumështoren e Podgorcit, Vuçiçi deklaroi mbështetje për prodhuesit e vegjël — ‘Shteti është këtu për të ndihmuar, nuk duhet të mbështeteni vetëm në subvencionet bujqësore, por edhe në fondet e Ministrisë së Ekonomisë,’ tha ai, siç raportojnë Regionalne vesti duke cituar Tanjug-un. Ai premtoi gjithashtu se rindërtimi i rrugës Brestovac–Selište do të përfundojë deri në fund të marsit të vitit të ardhshëm, nëse qytetarët i besojnë votën, si dhe bisedë me ministrin për investimet publike për rindërtimin e shkollës në Mali Izvor dhe përmirësimin e furnizimit me ujë për fshatrat përreth.
Turi i sotëm vjen dy ditë pas dorëheqjes së Vuçiçit nga presidenca më 27 shtator, kur njoftoi se do të garojë për kryeministër në zgjedhjet e parakohshme të 25 tetorit. Sipas raportimit të Telegrafit, ai po qarkullon nëpër Serbi me makinën e tij ‘Škoda’ për takime të drejtpërdrejta me qytetarët, pa një orar të paracaktuar publik.
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