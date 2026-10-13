Vuçiç prezanton në Zajeçar programin me gjashtë shtylla për lindjen e Serbisë: shëndetësi mbi 60 milionë euro dhe “Paga e parë e Lindjes”
Në tubimin zgjedhor në Zajeçar, Aleksandar Vuçiç paraqiti programin e posaçëm për Serbinë lindore: investime në shëndetësi e arsim, subvencione për punësimin e parë të të rinjve, miniera "të gjelbra", Gjerdapi 3 dhe rruga e shpejtë Paraqin–Zajeçar–Negotin prej 133 kilometrash.
Aleksandar Vuçiç, bartës i listës “Aleksandar Vučiç – Serbia e Bashkuar” dhe kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 25 tetorit, prezantoi mbrëmjen e së martës në Zajeçar një program të posaçëm zhvillimi për Serbinë lindore, të ndërtuar mbi gjashtë shtylla. Tubimi zgjedhor u mbajt në sallën e sporteve në Zajeçar, para mbështetësve të mbledhur disa orë para fillimit, siç njofton Studio B.
Premtimi i parë konkret lidhet me shëndetësinë në vetë Zajeçarin: Vuçiç garantoi se Shtëpia e Shëndetit dhe reparti i gjinekologjisë e maternitetit në spitalin e qytetit do të rregullohen me një investim mbi 60 milionë euro, me punime që nisin vitin e ardhshëm dhe përfundojnë më së voni brenda dy vjetësh. Ai pranoi se disa premtime të mëparshme nuk janë mbajtur dhe mori vetë përgjegjësinë, ndërsa për qendrën e shkollave të mesme — katër a pesë shkolla — tha se kushton mbi 30 milionë euro dhe se paratë do të gjenden.
Sa i përket punësimit, sipas raportimit të Studio B, Vuçiç tha se këto ditë nis punësimi i 50 punëtorëve të parë në uzinën e Jugoimport SDPR-së në hapësirën e ish-“Timoçankës”, ku do të montohen automjetet ushtarake “Lazar 3”, dhe se brenda tre muajsh numri do të kalojë 100. Nëse nuk gjenden investitorë privatë, shtoi ai, shteti do të sjellë në Zajeçar edhe një fabrikë tjetër shtetërore. Për industrinë ushqimore përpunuese ai premtoi subvencione prej 70 deri 75 për qind për fabrikat dhe punishte që punojnë për bujqit e rajonit — jo vetëm në Zajeçar e Boljevac, por edhe në Knjazhevac, Sokobanjë dhe komunat e qarkut të Borit.
Shtylla e parë e programit, siç e paraqiti Vuçiç dhe siç njofton portali Nove Vesti, është industria, minierat dhe metalurgjia, me kushtin që minierat të jenë “plotësisht të gjelbra” dhe pa asnjë kompromis për mjedisin. Masa e re sociale quhet “Paga e parë e Lindjes”: shteti do t’u japë punëdhënësve subvencione të posaçme, më të mëdha se në rajonet e zhvilluara, kur punësojnë për herë të parë të rinj pa përvojë pune, që ata të qëndrojnë në vendlindje. Në energjetikë u përmendën ndërtimi i Gjerdapit 3 dhe zgjerimi i Portit të Prahovës.
Te rrugët, Vuçiç ripërsëriti se rruga e shpejtë Paraqin–Zajeçar–Negotin, gjithsej 133 kilometra, do të përfundojë brenda gjashtë vjetësh dhe do të lidhet në veri me drejtimin Golubac–Brza Pallanka, ndërsa mbetet për t’u hapur edhe aksi horizontal Despotovac–Bor. Ai tha se rruga Zajeçar–Lubnica–Planinica–Boljevac do të rikonstruktohet plotësisht deri në prill dhe se punimet për 12 kilometrat Zlot–Podgorac kanë nisur sot. Programi mbulon qarqet e Borit dhe Timokut, pjesën më të madhe të Braniçevës dhe një pjesë të Pomoravlës, me synimin e deklaruar që njerëzit të mos shpërngulen më nga lindja e vendit.
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