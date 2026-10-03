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Serbia

Vuçiç publikon spotin e ri zgjedhor: “Pu pu, të mos e marrosim Serbinë, ta bashkojmë dhe të vazhdojmë përpara”

Bartësi i listës “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar” ka publikuar në Instagram spotin e ri promovues të fushatës, në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit.

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Aleksandar Vuçiç, bartës i listës “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar” dhe kandidat për kryeministër. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Aleksandar Vuçiç, bartësi i listës “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar” dhe kandidat për kryeministër, ka publikuar në llogarinë e tij në Instagram spotin e ri promovues të fushatës zgjedhore, siç njofton gazeta Danas.

Bashkë me videon, Vuçiç ka shkruar mesazhin që përbën edhe lajtmotivin e spotit: “Pu, pu. Të mos e marrosim Serbinë. Ta bashkojmë dhe të vazhdojmë përpara.”

Spoti vjen në kulmin e fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, në të cilat Vuçiç garon si kandidat i SNS-së për kryeministër, pasi dha dorëheqjen nga posti i presidentit më 27 shtator për t’iu kushtuar fushatës.

Kundërshtari kryesor i listës së tij mbetet Lista Studentore “Studentët fitojnë”, e shpallur zyrtarisht nga Komisioni Republikan i Zgjedhjeve me 69.099 firma të vlefshme.

Ky është spoti i dytë promovues i fushatës së Vuçiçit — i pari u publikua në fund të shtatorit dhe u analizua gjerësisht në mediat serbe.

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