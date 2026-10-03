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03 Tet 2026
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Serbia

Anulohet koncerti i Bajagës në Kroaci: “Ke kënduar për çetnikët”

Organizatorët e koncertit të Momçillo Bajagiç Bajagës në Koprivnicë, të planifikuar për 17 tetor, u detyruan ta anulojnë pas presionit nga shoqatat kroate të veteranëve të luftës.

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Bajaga i Instruktori në një koncert (foto arkiv). Foto: Wikimedia Commons (domen publik)

Koncerti i Momçillo Bajagiç Bajagës, i planifikuar për 17 tetor në Koprivnicë të Kroacisë, është anuluar nga organizatorët, siç njofton gazeta Danas.

Organizatorët shpjeguan me një njoftim se u detyruan ta anulojnë koncertin, sepse “në hapësirën publike u shfaqën informacione të paverifikuara dhe të pasakta, të cilat krijuan presion të panevojshëm ndaj interpretuesve, partnerëve dhe organizatorëve”, siç shkruan Dnevnik.hr. Në njoftim nuk precizohet konkretisht se për çfarë bëhet fjalë.

Anulimi vjen pasi shoqata istriane e vullnetarëve të Luftës së Atdheut i kërkoi kryebashkiakut të Pulës, Peđa Grbin, të anulonte performancën e Bajagës, me pretendimin se “gjatë luftës kishte performuar para forcave që sulmonin Kroacinë dhe u kishte kënduar çetnikëve”. Ata kërkuan që në vend të tij të ftohej ndonjë interpretues kroat.

Kryebashkiaku i Pulës u përgjigj se në përzgjedhjen e interpretuesve nuk janë marrë dhe nuk do të merren me “qelizat e gjakut”.

Shoqata e Mbrojtësve Kroatë shkoi edhe më tej: javën e kaluar u bëri thirrje institucioneve shtetërore të Kroacisë që të vendosin kritere të qarta dhe verifikim të detyrueshëm të veprimtarisë publike të interpretuesve të huaj para angazhimit të tyre, si dhe u kërkoi ministrave t’i propozojnë Qeverisë rregulla që “të ndalojnë hyrjen në Kroaci të artistëve që përhapin urrejtje dhe mosdurim, lavdërojnë kriminelët, mbështesin politika agresive luftënxitëse dhe shpifin kombin dhe shtetin kroat”.

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