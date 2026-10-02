Rapajiç Moran: pengesa administrative ndaj votës së dijasporës, vetëm 1% mund të votojë
Kandidatja e listës 'Evropska Srbija' denoncon pengesat për regjistrimin e votuesve jashtë vendit, ndërsa afati përfundon më 3 tetor në mesnatë.
BEOGRAD – Kandidatja e listës “Evropska Srbija” (Serbia Evropiane) Ivana Rapajiç Moran, njëkohësisht kryetare e komitetit të partisë Srbija centar për dijasporën, paralajmëroi sonte për probleme të grumbulluara dhe pengesa administrative që hasin qytetarët serbë jashtë vendit gjatë regjistrimit për votim në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, siç njofton Danas.rs.
Afati për regjistrimin e votës jashtë vendit përfundon më 3 tetor në mesnatë, me orën e Serbisë. Sipas Rapajiç Moran, numri i pakët i vendimeve të lëshuara deri më tani për votim jashtë vendit nuk është arsye për krenari, por një e dhënë dëshpëruese: me 2 deri në 4 milionë njerëz në dijasporë, mundësimi i votës për mezi 1% të tyre është “një rezultat katastrofikisht i dobët” dhe mohim i drejtpërdrejtë i së drejtës kushtetuese, citon Danas-i.
Ajo e quajti sistemin e regjistrimit të vjetëruar, të komplikuar dhe të ngarkuar me burokraci. Sipas raportimit të Danas-it, qytetarët detyrohen të kalojnë procedura komplekse — nga verifikimi në Regjistrin e Unifikuar të Votuesve, te printimi dhe plotësimi me dorë i formularëve, skanimi, leximi i letërnjoftimeve përmes aplikacioneve teknikisht të vështira dhe bashkimi i dokumenteve.
Synimi i parë i programit të tyre për dijasporën është futja e votimit elektronik dhe votimit me postë, bashkë me modernizimin e portalit e-Uprava, njoftoi ajo sonte, siç transmeton Danas.rs. Rapajiç Moran shtoi se dijaspora sjell në Serbi 5 deri në 10 miliardë euro në vit përmes dërgesave — rreth 7% e PBB-së — dhe nuk duhet trajtuar si “barrë administrative”, por si pjesëmarrëse e barabartë në vendimmarrje.
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