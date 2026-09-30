🌤️
Tiranë 25°C · Kryesisht kthjellët 30 Shtator 2026
S&P 500 7,710 ▲0.51%
DOW 51,373 ▲0.04%
NASDAQ 27,035 ▲0.89%
NAFTA 91.49 ▲2.36%
ARI 4,195 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
₿ CRYPTO
BTC $83,894 ▲ +0.89% ETH $2,677 ▼ -0.2% XRP $1.4989 ▼ -1.35% SOL $118.7000 ▲ +0.06%
S&P 500 7,710 ▲0.51 % DOW 51,373 ▲0.04 % NASDAQ 27,035 ▲0.89 % NAFTA 91.49 ▲2.36 % ARI 4,195 ▲0.37 % S&P 500 7,710 ▲0.51 % DOW 51,373 ▲0.04 % NASDAQ 27,035 ▲0.89 % NAFTA 91.49 ▲2.36 % ARI 4,195 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
30 Sht 2026
Breaking
IRGC thotë se kalimi i sigurt nëpër Hormuz do të sigurohet pasi SHBA pezulloi operacionin — Trump: “Nëse Irani nuk pranon, bombardimi fillon” Nënshkruhet marrëveshja e aksionarëve për ndërtimin e centralit me gaz në Nish — partneriteti EPS, Srbijagas dhe SOCAR Kurti: Serbia dhe Rusia do të përpiqen ta përdorin kundër Kosovës vendimin e Dhomave të Specializuara të Hagës Skender Hita merr pjesë në Konventën Evropiane të Shefave të Policisë: Bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë Protestë pranë Kryeministrisë para mbërritjes së Ursula von der Leyen
Menu
Amerika

Wall Street rritet të mërkurën: GDP e SHBA-së rishikohet në 2.2%, inflacioni zbutet — tregjet presin pauzë të Fed-it në tetor

· 2 min lexim
Fasada e Bursës së Nju Jorkut. (Foto: Kidfly182 / Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Bursat amerikane u ngritën të mërkurën, ndërsa të dhënat e reja treguan se ekonomia amerikane u rrit më shpejt se sa pritej në tremujorin e dytë, ndërsa inflacioni u mbajt i qëndrueshëm — sinjale që shtuan bastet e investitorëve se Rezerva Federale nuk do të rrisë normat e interesit në takimin e tetorit.

Departamenti amerikan i Tregtisë rishikoi në rritje vlerësimin për ekonominë e tremujorit të dytë, duke e çuar rritjen në 2.2% me normë vjetore, nga 1.5% që ishte vlerësimi fillestar, siç njofton Wall Street Journal — një dëshmi e qëndrueshmërisë së ekonomisë më të madhe në botë përballë trazirave nga lufta në Lindjen e Mesme dhe pasigurive globale.

Treguesi i preferuar i Fed-it për inflacionin, indeksi i çmimeve të konsumit personal (PCE), u rrit me normë vjetore 3.4% në gusht, i pandryshuar krahasuar me korrikun e rishikuar. Ndërkohë, indeksi bazë, që përjashton ushqimin dhe energjinë, u ngjit me 3.0% — pak nën pritjet e ekonomistëve — sipas të njëjtit raportim, duke i dhënë Fed-it hapësirë për të mos nxituar me shtrëngimin monetar.

Nga fronti i punësimit erdhën gjithashtu lajme inkurajuese: të dhënat e ADP treguan se sektori privat shtoi 90,000 vende pune në shtator, mbi parashikimin prej 70,000 — një rimëkëmbje e dukshme pas muajit të dobët të gushtit, që e mban të ulët shkallën e papunësisë dhe fuqizon konsumin.

Tregjet reaguan pa vonesë: indeksi Nasdaq u ngjit me rreth 0.8%, S&P 500 fitoi rreth 0.4%, ndërsa Dow Jones kaloi në territor pozitiv. Bastet e investitorëve për një rritje të re të normave në takimin e tetorit të Fed-it ranë ndjeshëm — probabiliteti u ul në rreth 35%, nga 71% një javë më parë — pas mesazhit të butë të presidentit të Fed-it të Nju Jorkut, John Williams, se nuk ka “urgjencë” për shtrëngim të mëtejshëm.

Rendimenti i bonove 10-vjeçare të Thesarit amerikan qëndroi pranë 5.24%, pas mbylljes së një dite më parë në nivelin më të lartë që nga viti 2002. Ndërkohë, Boeing fitoi një kontratë shumëmiliardëshe me Marinën amerikane për ndërtimin e avionëve luftarakë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu