Wall Street rritet të mërkurën: GDP e SHBA-së rishikohet në 2.2%, inflacioni zbutet — tregjet presin pauzë të Fed-it në tetor
Bursat amerikane u ngritën të mërkurën, ndërsa të dhënat e reja treguan se ekonomia amerikane u rrit më shpejt se sa pritej në tremujorin e dytë, ndërsa inflacioni u mbajt i qëndrueshëm — sinjale që shtuan bastet e investitorëve se Rezerva Federale nuk do të rrisë normat e interesit në takimin e tetorit.
Departamenti amerikan i Tregtisë rishikoi në rritje vlerësimin për ekonominë e tremujorit të dytë, duke e çuar rritjen në 2.2% me normë vjetore, nga 1.5% që ishte vlerësimi fillestar, siç njofton Wall Street Journal — një dëshmi e qëndrueshmërisë së ekonomisë më të madhe në botë përballë trazirave nga lufta në Lindjen e Mesme dhe pasigurive globale.
Treguesi i preferuar i Fed-it për inflacionin, indeksi i çmimeve të konsumit personal (PCE), u rrit me normë vjetore 3.4% në gusht, i pandryshuar krahasuar me korrikun e rishikuar. Ndërkohë, indeksi bazë, që përjashton ushqimin dhe energjinë, u ngjit me 3.0% — pak nën pritjet e ekonomistëve — sipas të njëjtit raportim, duke i dhënë Fed-it hapësirë për të mos nxituar me shtrëngimin monetar.
Nga fronti i punësimit erdhën gjithashtu lajme inkurajuese: të dhënat e ADP treguan se sektori privat shtoi 90,000 vende pune në shtator, mbi parashikimin prej 70,000 — një rimëkëmbje e dukshme pas muajit të dobët të gushtit, që e mban të ulët shkallën e papunësisë dhe fuqizon konsumin.
Tregjet reaguan pa vonesë: indeksi Nasdaq u ngjit me rreth 0.8%, S&P 500 fitoi rreth 0.4%, ndërsa Dow Jones kaloi në territor pozitiv. Bastet e investitorëve për një rritje të re të normave në takimin e tetorit të Fed-it ranë ndjeshëm — probabiliteti u ul në rreth 35%, nga 71% një javë më parë — pas mesazhit të butë të presidentit të Fed-it të Nju Jorkut, John Williams, se nuk ka “urgjencë” për shtrëngim të mëtejshëm.
Rendimenti i bonove 10-vjeçare të Thesarit amerikan qëndroi pranë 5.24%, pas mbylljes së një dite më parë në nivelin më të lartë që nga viti 2002. Ndërkohë, Boeing fitoi një kontratë shumëmiliardëshe me Marinën amerikane për ndërtimin e avionëve luftarakë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.