Watson dhe Smith janë mirë pas rrëzimit të frikshëm në Cleveland, Watson me dhëmb të thyer dhe prerje në mjekër
Fitorja 126-115 e Cleveland Cavaliers ndaj Chicago Bulls të hënën në mbrëmje në Rocket Arena u mbyll me një moment frike. Me 5:26 të mbetura në periodën e katërt, anësori i Cavaliers Peyton Watson u nis drejt koshit dhe qendra e Bulls Jalen Smith u përpoq ta bllokonte; të dy u përplasën në ajër dhe ranë keq në dysheme, duke e lënë arenën në heshtje për disa minuta.
Asnjëri prej të dyve nuk u kthye më në lojë dhe të dy u drejtuan për në dhomat e zhveshjes. Watson e mbylli ndeshjen me 14 pikë dhe katër kërcime në 22 minuta. Sipas Akron Beacon Journal, ai goditi kokën në dysheme, u ngrit pas rreth tre minutash dhe donte madje të gjuante gjuajtjen e lirë e të qëndronte në fushë. «Faleminderit Zotit që [Watson] u largua në këmbë dhe nuk dukej të kishte dëmtime në gjymtyrë, por nuk dua të spekuloj», tha trajneri i Cleveland, Kenny Atkinson, ndërsa Jarrett Allen e quajti rrëzimin «të ashpër» dhe Tyrese Proctor pranoi se ishte «e frikshme».
Lajmi i mirë erdhi pas ndeshjes: siç raporton Hoops Rumors, Watson i tha Chris Fedor të Cleveland.com se është «mirë», pavarësisht një dhëmbi të thyer (fasetë) dhe një prerjeje në mjekër, ndërsa Smith u tha gazetarëve se edhe ai është mirë. Për ironi, pas rishikimit me përsëritje Watson u ndëshkua me faull në sulm për aksionin.
Cavaliers, që fituan falë 39 pikëve rekord sezoni të Donovan Mitchell, vijojnë javën në shtëpi: të mërkurën presin Memphis Grizzlies dhe të premten Indiana Pacers.
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