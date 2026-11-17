Curry: zgjatja me Warriors mund të jetë kontrata e fundit e karrierës sime
Stephen Curry nuk e fsheh më se po luan në aktin e fundit të karrierës së tij. Në një rrëfim të gjatë për ESPN, të publikuar të martën, ylli i Golden State Warriors pranoi se zgjatja dyvjeçare prej 116 milionë dollarësh që nënshkroi para fillimit të sezonit mund të jetë kontrata e fundit e karrierës së tij.
«Supozova se do të ishte ndoshta një nga kontratat e fundit, në mos e fundit, që nënshkrova. Nuk kam frikë ta them. Por ndoshta do ta befasoj veten dhe do të dua të vazhdoj», tha Curry për gazetarin Anthony Slater të ESPN.
Sipas ESPN, Curry zgjodhi një ulje të lehtë page, duke i kthyer Warriors 10 milionë dollarë hapësirë në tavanin e pagave për verën e ardhshme, ndërsa mori një opsion lojtari për sezonin e fundit të marrëveshjes. Vendimi, shpjegoi ai, kishte të bënte me qartësinë për të gjithë: të hiqte shpërqendrimet, të merrte vlerën e tij financiare dhe t’i jepte fleksibilitet shtesë klubit ku synon të qëndrojë deri në sezonin e tij të 20-të — dhe ndoshta të fundit — në NBA.
Curry theksoi megjithatë se nuk ka dhe nuk do të ketë së shpejti një vendim për pensionimin. Ai tha gjithashtu se, nëse rrethanat do ta kërkonin, nuk do ta kishte problem të kalonte në një rol më plotësues në fund të karrierës: «Nuk do ta vriste egon time. Unë dua të fitoj».
Rrëfimi për ESPN vjen ndërsa Curry është jashtë fushe: ai pësoi çarjen e muskujve të barkut në periodën e parë të ndeshjes në Houston më 11 nëntor dhe Warriors presin që ai të mungojë afër një muaji, ndërsa rehabilitimin po e vijon në San Francisco. Vetëm një natë pas bisedës me ESPN, 38-vjeçari kishte shënuar 41 pikë ndaj Orlando Magic, duke kaluar LeBron James dhe Michael Jordan për numrin e ndeshjeve me 40 pikë pas moshës 35-vjeçare.
Për të zgjatur karrierën, Warriors i kanë ulur minutazhin në rreth 28 minuta për ndeshje dhe, sipas trajnerit Steve Kerr, Curry po qëndron më shumë larg këmbëve, duke u mbështetur te aftësia e ndërtuar ndër vite dhe te puna kreative në palestër, nga biçikleta te vrapimi nën ujë.
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