«Without Blood» në kinema sot: Angelina Jolie dhe Salma Hayek sjellin dramën e luftës për traumën dhe hakmarrjen
Filmi me regji, skenar e produksion të Angelina Jolie-së, me Salma Hayek në rolin kryesor, del sot në kinematë amerikane — një histori për dhunën e luftës, kujtesën dhe hakmarrjen.
Angelina Jolie kthehet në kinema me «Without Blood», dramën e shkruar, regjisruar dhe prodhuar prej saj, e cila del sot, më 18 shtator 2026, ekskluzivisht në kinematë amerikane. Filmi shënon ribashkimin e Jolie-së me Salma Hayek-un pas bashkëpunimit te «Eternals» i Marvel — këtë herë me Hayek-un në rolin kryesor.
Është kompania Brainstorm Media ajo që bleu të drejtat e shpërndarjes në SHBA dhe e programoi filmin për dalje ekskluzive në kinema këtë javë. «Without Blood» është adaptim i romanit me të njëjtin titull të shkrimtarit italian Alessandro Baricco. Filmi pati premierën botërore në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto (TIFF) në shtator 2024 dhe doli në kinematë italiane në prill 2025, përpara se të arrinte publikun amerikan sot.
Salma Hayek luan Ninën, një grua familja e së cilës sulmohet gjatë një konflikti të paemërt. Ajo i mbijeton dhunës si fëmijë dhe, vite më vonë, përballet me Titon (luhet nga Demián Bichir) në kioskën e tij të lotarisë — një përballje e dhimbshme me të kaluarën. Në role shfaqet edhe Juan Minujín si Salina. Me kohëzgjatje 91 minuta dhe i xhiruar në studiot Cinecittà në Romë, filmi trajton përmes një strukture intime me flashback-e temën e luftës, traumës, kujtesës, shërimit dhe hakmarrjes.
Hayek zbuloi në sesionin e pyetjeve në TIFF 2024 se fillimisht e kishte refuzuar rolin, derisa Jolie e bindi ta pranonte. Për Jolie-n, ky është një tjetër hap në karrierën e saj si regjisore autore, duke sjellë në ekran një histori të ndjeshme për koston njerëzore të dhunës dhe mundësinë e pajtimit.
Burimi: ComingSoon.net
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