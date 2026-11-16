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16 Nën 2026
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Greqia

Zefyri: dy zjarrfikësit vdiqën nga thithja e tymit, thotë mjeku ligjor — në trupat e tyre edhe plagë nga një rënie e mundshme

Ekzaminimi mjeko-ligjor i jep përgjigjen e parë tragjedisë së 14 nëntorit në Zefyri: shkaku i vdekjes së dy zjarrfikësve, 23 dhe 44 vjeç, ishte thithja e tymit, ndërsa hetimi përqendrohet te shkallët e mbuluara me mbeturina që çonin në bodrum.

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Zefyri: dy zjarrfikësit vdiqën nga thithja e tymit, thotë mjeku ligjor — në trupat e tyre edhe plagë nga një rënie e mundshme
Automjet i zjarrfikësve grekë para një ndërtese të djegur (foto ilustruese, Wikimedia Commons)

Ekzaminimi mjeko-ligjor i dy zjarrfikësve që humbën jetën të shtunën, më 14 nëntor, teksa po shuanin një zjarr në një ndërtesë të braktisur në Zefyri, ka dhënë përgjigjen e parë për shkakun e vdekjes së tyre. Siç njofton ERT, dy zjarrfikësit, 23 dhe 44 vjeç, vdiqën nga thithja e tymit.

Sipas ekzaminimit mjeko-ligjor, në trupat e tyre u gjetën edhe plagë që përputhen me një rënie. Autoritetet po hetojnë nëse zjarrfikësit ranë apo u plagosën në shkallët që çonin në bodrum dhe më pas mbetën të bllokuar në tymin e dendur, por sekuenca e saktë e ngjarjeve nuk është përcaktuar ende.

Raporti hetimor prej pesë faqesh i Shërbimit Zjarrfikës, siç njofton ERT, përshkruan një skenë të rrezikshme: shkallët nga kati përdhes në bodrum ishin tërësisht të mbuluara me mbeturina, ndërsa në ndërtesë ndodheshin plastikë dhe materiale të ndezshme. Në katin përdhes ndodhej një sobë metalike e improvizuar me dru, e cila ishte përdorur së fundmi — temperatura e saj ishte e lartë — dhe hiri i nxehtë u gjet mes mbetjeve të djegura. Hetuesit po shqyrtojnë nëse zjarri nisi nga hiri i nxehtë i hedhur pranë plastikës. Në ndërtesë jetonte një familje, e cila e përdorte sobën për ngrohje.

Zjarrfikësi i tretë, 43 vjeç, i cili u plagos në të njëjtin zjarr, ndodhet në Spitalin e Përgjithshëm të Forcës Ajrore 251. Sipas ERT-së, ai u përpoq të ndihmonte kolegun e tij 44-vjeçar, të cilin e gjeti të rrëzuar pranë shkallëve të bodrumit, por u detyrua të ndalonte kur i mbaroi ajri në aparatin e frymëmarrjes.

Pajisjet e frymëmarrjes së zjarrfikësve janë sekuestruar për ekzaminim laboratorik, ndërsa Korpusi i Zjarrfikësve ka urdhëruar një Hetim Administrativ të Betuar për rastin.

Nga ana penale, një grua 34-vjeçare dhe dy vajzat e saj të mitura, 13 dhe 16 vjeç, të cilat jetonin në ndërtesë, janë arrestuar. Ato u dërguan te prokurori dhe morën afat për të dëshmuar të martën, më 17 nëntor. Ndërkohë, është lëshuar urdhër-arresti për babain e familjes.

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