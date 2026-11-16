Franca dhe Britania mbajnë më 4 dhjetor në Paris konferencë kundër flotës hije ruse
Franca do të presë në Paris, më 4 dhjetor, së bashku me Britaninë e Madhe, një konferencë ndërkombëtare kushtuar mënyrës se si duhen trajtuar anijet e sanksionuara të flotës hije ruse, njoftoi të hënën ministri i Jashtëm francez Jean-Noel Barrot gjatë takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, siç njofton The Kyiv Independent.
“Do të pres në Paris më 4 dhjetor, me kërkesë të Presidentit të Republikës, një konferencë ndërkombëtare kushtuar luftës kundër flotës hije ruse”, tha Barrot.
Njoftimi vjen pasi Bashkimi Evropian finalizoi 113 listime të reja sanksionesh ndaj bizneseve, bankave dhe anijeve ruse të flotës hije. Në listime përfshihen edhe blerës nafte nga Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe, Sejshellet dhe Omani.
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha se blloku “do të vazhdojë të pengojë flotën hije të Rusisë në det dhe me mjete diplomatike”, pasi forcat detare evropiane ndaluan më 13 nëntor në Mesdhe një cisternë të dyshuar të flotës hije.
Në fillim të nëntorit, Londra ndaloi një anije spiunazhi të dyshuar se monitoronte stërvitje ushtarake të NATO-s, ndërsa Marina franceze ndaloi më 12 tetor një cisternë të dyshuar se lundronte me flamur fals si pjesë e flotës hije.
Rusia i përdor këto cisterna për të vazhduar financimin e luftës në shkallë të plotë kundër Ukrainës; që nga maji 2026, regjistri i qeverisë ukrainase ka identifikuar 1.404 anije si pjesë e flotës hije ruse.
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