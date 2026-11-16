⛈️
Tiranë 17°C · Stuhi 16 Nëntor 2026
S&P 500 7,473 ▼1.17%
DOW 52,069 ▼0.53%
NASDAQ 24,684 ▼1.8%
NAFTA 86.89 ▼1.89%
ARI 3,890 ▲0.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,829 ▲ +0.36% ETH $1,824 ▲ +1.2% XRP $0.9561 ▲ +0.27% SOL $70.9900 ▼ -0.24%
S&P 500 7,473 ▼1.17 % DOW 52,069 ▼0.53 % NASDAQ 24,684 ▼1.8 % NAFTA 86.89 ▼1.89 % ARI 3,890 ▲0.08 % S&P 500 7,473 ▼1.17 % DOW 52,069 ▼0.53 % NASDAQ 24,684 ▼1.8 % NAFTA 86.89 ▼1.89 % ARI 3,890 ▲0.08 %
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
16 Nën 2026
Breaking
PD nuk shkon, PS fut Agron Shehajn dhe Erald Kaprin në komisionin e reformës territoriale Zefyri: dy zjarrfikësit vdiqën nga thithja e tymit, thotë mjeku ligjor — në trupat e tyre edhe plagë nga një rënie e mundshme Moti i keq/ Shtrëngatat e shiut shkaktojnë probleme në Kukës e Tropojë, dëmtime në urën e Mërturit dhe rrëshqitje gur� Iraku urdhëron ushtrinë të hyjë në bastionin e Kataib Hezbollah: afat për largimin e grupit të armatosur pro-iranian nga Jurf al-Sakher A mund të bëhet konfiskimi i përkohshëm i automjeteve ndaj pronareve jo-kundërvajtës? Gjykata Administrative me vendim
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Iraku urdhëron ushtrinë të hyjë në bastionin e Kataib Hezbollah: afat për largimin e grupit të armatosur pro-iranian nga Jurf al-Sakher

Kryeministri Ali al-Zaidi urdhëroi forcat e armatosura të hyjnë në Jurf al-Sakher, bastionin e Kataib Hezbollah, pas akuzave për kontrabandë nafte. Grupi, i shpallur terrorist nga SHBA dhe i lidhur me Iranin, i mohon akuzat dhe e quan operacionin një fushatë për t'i marrë armët.

· 2 min lexim
Iraku urdhëron ushtrinë të hyjë në bastionin e Kataib Hezbollah: afat për largimin e grupit të armatosur pro-iranian nga Jurf al-Sakher

Qeveria e Irakut ka urdhëruar ushtrinë të hyjë në bastionin e Kataib Hezbollah, një prej grupeve të armatosura më të fuqishme pro-iraniane në vend. Kryeministri Ali al-Zaidi “urdhëroi forcat e armatosura të hyjnë” në Jurf al-Sakher, deklaroi zëdhënësi i qeverisë Haidar al-Aboudi për agjencinë shtetërore INA, siç njofton Al Jazeera. “Është caktuar një afat që fraksioni i armatosur të dalë nga zona”, shtoi al-Aboudi.

Urdhri lidhet me akuzat për kontrabandë nafte kundër grupit. Kataib Hezbollah, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, është një nga dhjetëra grupet e armatosura pro-iraniane që kanë status gjysmë-zyrtar në Irak si pjesë e Forcave të Mobilizimit Popullor, dhe konsiderohet milicia më e fuqishme e lidhur me Gardën Revolucionare të Iranit në vend.

Grupi i mohon akuzat për kontrabandë nafte dhe e quan operacionin pjesë të një fushate për t’i sekuestruar armët. Jurf al-Sakher, i njohur edhe si Jurf al-Nasr, ndodhet rreth 60 kilometra në jugperëndim të Bagdadit dhe prej vitesh është bastioni kryesor i Kataib Hezbollah.

Përplasja mes qeverisë së Bagdadit dhe milicive pro-iraniane po thellohet në një moment kur Iraku ndodhet në mes të konfliktit rajonal mes SHBA-së dhe Iranit: lëvizja e ushtrisë kundër bastionit të Kataib Hezbollah është sfida më e drejtpërdrejtë e shtetit irakian ndaj një grupi të armatosur të lidhur me Teheranin.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu