Iraku urdhëron ushtrinë të hyjë në bastionin e Kataib Hezbollah: afat për largimin e grupit të armatosur pro-iranian nga Jurf al-Sakher
Kryeministri Ali al-Zaidi urdhëroi forcat e armatosura të hyjnë në Jurf al-Sakher, bastionin e Kataib Hezbollah, pas akuzave për kontrabandë nafte. Grupi, i shpallur terrorist nga SHBA dhe i lidhur me Iranin, i mohon akuzat dhe e quan operacionin një fushatë për t'i marrë armët.
Qeveria e Irakut ka urdhëruar ushtrinë të hyjë në bastionin e Kataib Hezbollah, një prej grupeve të armatosura më të fuqishme pro-iraniane në vend. Kryeministri Ali al-Zaidi “urdhëroi forcat e armatosura të hyjnë” në Jurf al-Sakher, deklaroi zëdhënësi i qeverisë Haidar al-Aboudi për agjencinë shtetërore INA, siç njofton Al Jazeera. “Është caktuar një afat që fraksioni i armatosur të dalë nga zona”, shtoi al-Aboudi.
Urdhri lidhet me akuzat për kontrabandë nafte kundër grupit. Kataib Hezbollah, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, është një nga dhjetëra grupet e armatosura pro-iraniane që kanë status gjysmë-zyrtar në Irak si pjesë e Forcave të Mobilizimit Popullor, dhe konsiderohet milicia më e fuqishme e lidhur me Gardën Revolucionare të Iranit në vend.
Grupi i mohon akuzat për kontrabandë nafte dhe e quan operacionin pjesë të një fushate për t’i sekuestruar armët. Jurf al-Sakher, i njohur edhe si Jurf al-Nasr, ndodhet rreth 60 kilometra në jugperëndim të Bagdadit dhe prej vitesh është bastioni kryesor i Kataib Hezbollah.
Përplasja mes qeverisë së Bagdadit dhe milicive pro-iraniane po thellohet në një moment kur Iraku ndodhet në mes të konfliktit rajonal mes SHBA-së dhe Iranit: lëvizja e ushtrisë kundër bastionit të Kataib Hezbollah është sfida më e drejtpërdrejtë e shtetit irakian ndaj një grupi të armatosur të lidhur me Teheranin.
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