Partia e Putinit drejt fitores dërrmuese në zgjedhjet e para parlamentare ruse që nga pushtimi i Ukrainës
Partia “Rusia e Bashkuar” e mbështetur nga presidenti Vladimir Putin po shkon drejt një fitoreje dërrmuese në zgjedhjet e para parlamentare ruse që nga pushtimi i plotë i Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Sipas të dhënave paraprake të Komisionit Qendror Zgjedhor të Rusisë, të cituara nga The Times dhe CNN, me mbi 52 për qind të votave të numëruara, “Rusia e Bashkuar” merr rreth 57.8 për qind të votave të listës partiake. Pas saj renditen Partia Komuniste me rreth 13.7 për qind, LDPR me rreth 8.7 për qind, partia “Njerëzit e Rinj” me rreth 7.9 për qind dhe “Rusia e Drejtë” me rreth 5.1 për qind — të gjitha forca që nuk e sfidojnë Kremlinin.
Votimi treditor, i mbajtur nga 19 deri më 21 shtator në 11 zona kohore, shënoi një pjesëmarrje prej rreth 56.66 për qind në nivel kombëtar, më e larta për zgjedhjet parlamentare që nga viti 2011. Vetë Putin nuk ishte në fletën e votimit: mandati i tij presidencial vazhdon deri në vitin 2030, pasi fitoi zgjedhjet e vitit 2024 me rreth 88.5 për qind të votave.
Në këto zgjedhje nuk ka pasur opozitë të vërtetë. E vetmja parti e regjistruar kundër luftës, Yabloko, u përjashtua nga gara me vendim të Gjykatës Supreme, ndërsa kritikët më të njohur të Putinit janë të burgosur ose në mërgim. Sipas monitoruesit OVD-Info, mbi 2,000 persona mbahen në burg në Rusi për arsye politike.
Votimi u organizua edhe në territoret ukrainase të okupuara — Doneck, Luhansk, Herson dhe Zaporizhzhia. Kievi e quajti procesin një “farsë”, ndërsa Bashkimi Evropian tha se mbajtja e zgjedhjeve ruse në territoret e okupuara përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Votimi u mbajt vetëm pak orë pas një prej sulmeve më të mëdha ukrainase me dronë ndaj Moskës. Autoritetet ruse pretendojnë se kanë rrëzuar mbi 1,900 dronë, ndërsa sipas raportimeve u godit edhe rafineria e naftës në kryeqytetin rus — një kujtesë se lufta po ndihet gjithnjë e më shumë edhe brenda Rusisë.
Përpara votimit, në një fjalim televiziv, Putin tha se rezultati do të tregojë se rusët janë të bashkuar pas ushtrisë. Rezultatet përfundimtare priten të shpallen deri më 25 shtator.
Burimi: CNN (gjithashtu The Times dhe USA Today).
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