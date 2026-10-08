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Ukraina

Zelensky dhe Merz në Kiev: Gjermania premton mbështetje të re për Ukrainën

Kancelari gjerman Friedrich Merz zhvilloi një vizitë të paparalajmëruar në kryeqytetin ukrainas, ku shpalli mbështetje të re ushtarake për Kievin.

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Kancelari gjerman Friedrich Merz zhvilloi një vizitë të paparalajmëruar në Kiev, ku u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, siç njofton Reuters. Vizita u zhvillua në një moment tensioni të lartë, teksa kryeqyteti ukrainas u trondit nga sulme ruse me dronë dhe raketa gjatë qëndrimit të liderit gjerman.

Gjatë takimit, Merz shpalli një paketë të re ndihme ushtarake për Ukrainën me vlerë mbi 1.5 miliardë dollarë, përfshirë marrëveshjen me kompaninë gjermane Diehl Defence për sistemet e mbrojtjes ajrore IRIS-T, si dhe prezantimin e interceptorit dron SPYS të zhvilluar nga kompania gjermane Quantum. Gjithsej u nënshkruan 14 marrëveshje mbrojtjeje dhe energjie me kompanitë gjermane, me vlerë 6.6 miliardë euro.

“Gjermania nuk do të trembet”, u shpreh Merz, duke theksuar se mbështetja për Ukrainën është “jo vetëm për të mbrojtur integritetin territorial të Ukrainës, por thellësisht në interesin tonë”. Ai i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të ndalojë luftën dhe vizitoi ndërtesën e Akademisë së Shkencave, e dëmtuar nga sulmet.

Nga ana e tij, Zelensky premtoi hakmarrje për sulmet e përshkallëzuara ruse me dronë dhe raketa, përfshirë goditjen e Urës Veriore mbi lumin Dniepër në Kiev. Ai falënderoi Gjermaninë për rolin e saj si një nga mbështetësit më të mëdhenj të Ukrainës në Evropë.

Vizita vjen në kontekstin e përshkallëzimit të luftës, teksa forcat ruse kanë intensifikuar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Kancelari gjerman siguroi se mbështetja e Berlinit për Kievin do të vazhdojë në të gjitha frontet – ushtarak, financiar dhe diplomatik.

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