Zgjedhjet presidenciale në Bullgari, 6.5 milionë qytetarë pritet të votojnë
Bullgaria përgatitet të mbajë këtë të diel raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, ku rreth 6.5 milionë votues të regjistruar pritet të hedhin votën e tyre, mes shqetësimeve për sigurinë rajonale, rritjen e çmimeve të energjisë dhe pasigurinë ekonomike.
Fushata zgjedhore është përqendruar kryesisht te tensionet në Detin e Zi, ku sulmet me dronë dhe incidentet që përfshijnë anije tregtare kanë shtuar shqetësimet për sigurinë në rajon. Ndërkohë, rritja e kostove të energjisë dhe inflacioni mbeten ndër problemet kryesore, veçanërisht për banorët e zonave rurale.
Në garë janë 27 kandidatë, por sondazhet sugjerojnë se asnjëri nuk pritet të sigurojë shumicën e nevojshme për të fituar që në raundin e parë.
Sipas një sondazhi të Alpha Research, të publikuar nga agjencia e lajmeve BTA, presidentja Iliana Yotova kryeson me 44.5% të mbështetjes. Ajo ndiqet nga ish-kryeministri në detyrë Andrey Gyurov, me 26.1%, ndërsa në vendin e tretë renditet Kostadin Kostadinov, kreu i partisë nacionaliste Vuzrazhdane, me 10.5%.
Yotova, ish-anëtare e Parlamentit Evropian, mori detyrën e presidentes në janar, pasi Rumen Radev dha dorëheqjen për t’u përfshirë në politikën parlamentare. Ajo kishte shërbyer më parë si nënkryetare gjatë dy mandateve presidenciale të Radevit.
Kandidatura e Yotovës mbështetet nga partia Bullgaria Progresive, e udhëhequr nga Radev, e cila siguroi shumicën parlamentare në zgjedhjet e përgjithshme të prillit, duke i hapur rrugën atij për të marrë postin e kryeministrit në maj.
Ndërkohë, partitë opozitare mbështesin kandidaturën e Gyurovit, ish-zëvendësguvernatorit të Bankës Qendrore të Bullgarisë.
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