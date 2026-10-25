☁️
Tiranë 17°C · Vranët 25 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
₿ CRYPTO
BTC $80,295 ▼ -0.31% ETH $2,329 ▼ -1.4% XRP $1.2922 ▲ +1.32% SOL $100.8400 ▼ -0.43%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
25 Tet 2026
Breaking
Balla akuzon Berishën pas protestës së dhunshme: Selia e PD-së u kthye në depo benzine për molotovët Dron rus godet një kompleks tregtar në Poltava, informacionet po sqarohen MotoGP, Anulohet gara për shkak të kushteve të pafavorshme të motit në Phillip Island Hoxha u bën thirrje shqiptarëve të Luginës të votojnë: Sa më e madhe pjesëmarrja, aq më i fortë zëri juaj FOKUS – Francë, tensione dhe përleshje në Paris, Marsejë e Bordo, rreth 1 000 të arrestuar
Menu
Europa

Zgjedhjet presidenciale në Bullgari, 6.5 milionë qytetarë pritet të votojnë

· 2 min lexim

Bullgaria përgatitet të mbajë këtë të diel raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, ku rreth 6.5 milionë votues të regjistruar pritet të hedhin votën e tyre, mes shqetësimeve për sigurinë rajonale, rritjen e çmimeve të energjisë dhe pasigurinë ekonomike.

Fushata zgjedhore është përqendruar kryesisht te tensionet në Detin e Zi, ku sulmet me dronë dhe incidentet që përfshijnë anije tregtare kanë shtuar shqetësimet për sigurinë në rajon. Ndërkohë, rritja e kostove të energjisë dhe inflacioni mbeten ndër problemet kryesore, veçanërisht për banorët e zonave rurale.

Në garë janë 27 kandidatë, por sondazhet sugjerojnë se asnjëri nuk pritet të sigurojë shumicën e nevojshme për të fituar që në raundin e parë.

Sipas një sondazhi të Alpha Research, të publikuar nga agjencia e lajmeve BTA, presidentja Iliana Yotova kryeson me 44.5% të mbështetjes. Ajo ndiqet nga ish-kryeministri në detyrë Andrey Gyurov, me 26.1%, ndërsa në vendin e tretë renditet Kostadin Kostadinov, kreu i partisë nacionaliste Vuzrazhdane, me 10.5%.

Yotova, ish-anëtare e Parlamentit Evropian, mori detyrën e presidentes në janar, pasi Rumen Radev dha dorëheqjen për t’u përfshirë në politikën parlamentare. Ajo kishte shërbyer më parë si nënkryetare gjatë dy mandateve presidenciale të Radevit.

Kandidatura e Yotovës mbështetet nga partia Bullgaria Progresive, e udhëhequr nga Radev, e cila siguroi shumicën parlamentare në zgjedhjet e përgjithshme të prillit, duke i hapur rrugën atij për të marrë postin e kryeministrit në maj.

Ndërkohë, partitë opozitare mbështesin kandidaturën e Gyurovit, ish-zëvendësguvernatorit të Bankës Qendrore të Bullgarisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu