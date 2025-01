Zgjedhjet/ Zaloshnja: Betejë vetëm për 48 mandate, 92 deputetë i caktojnë Berisha e Rama

“Çdo parti do ketë një listë të mbyllur sa 1/3 e mandateve që ka qarku. Ato emra s’do jenë në listën e votimit, por partia i cakton. Nëse merr më shumë mandate të ato të mbyllurat, futën në garë deputetët në listën e hapur. Nëse PD merr vetëm 12 mandate në Tiranë, në kuvend shkojnë vetëm ata që i ka caktuar Berisha. Ata që rropaten në listën e hapur, mund të dalë një 30 mijë nuk futet. Tani nuk e merr dot, të marrë sa vota të dojë. 12 do futen vetëm ata të Berishës. Në PD po ti dalësh kundër kryetarit, të bëjnë spiun të sigurimit. S’u pëlqeu një sondazh dhe doli tha spiun sigurimi.

PS i ka të sigurta 46 mandatet për ata që do jenë në listat e mbyllura, PD bazuar në rezultatet e 2021, i ka pothuajse të sigurta 46 mandate të listave të Berishës. Do kemi praktikisht 92 mandate të mbyllura pa u futur në zgjedhje. Gjithë beteja do jetë për 48 mandate, do jetë betejë brenda llojit në PS, por do jetë edhe mes llojeve të ndryshme me partitë e reja”, tha Zaloshnja.